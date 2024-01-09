Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 09.01.2024 (обновлено: 10:30 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/zaporozhe-1920241791.html
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов - РИА Новости, 09.01.2024
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов
Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:22
2024-01-09T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
украина
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_690e2157c15f3c8e90fc767408bcc101.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, а также их количество не сообщается. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240108/zaporozhe-1920150721.html
запорожская область
запорожье
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b6e4e2e9e97aa471083686b931724ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, запорожье, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов

В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях некоторых объектов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале.
О каких именно объектах идет речь, а также их количество не сообщается.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
8 января, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала