https://ria.ru/20240109/zaporozhe-1920241791.html
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов - РИА Новости, 09.01.2024
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов
Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:22
2024-01-09T10:22
2024-01-09T10:30
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, а также их количество не сообщается. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240108/zaporozhe-1920150721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов
В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях некоторых объектов