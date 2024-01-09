https://ria.ru/20240109/zaporozhe-1920241791.html

В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов

В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов - РИА Новости, 09.01.2024

В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о разрушениях после ударов

Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:22

2024-01-09T10:22

2024-01-09T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

украина

россия

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856085465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_690e2157c15f3c8e90fc767408bcc101.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры разрушен в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, а также их количество не сообщается. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240108/zaporozhe-1920150721.html

запорожская область

запорожье

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, запорожье, украина, россия, ситуация в днр и лнр