Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 09.01.2024 (обновлено: 22:24 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920388687.html
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в одном из магазинов города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:14
2024-01-09T22:24
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в одном из магазинов города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.По данным ведомства, инцидент произошел 6 января на юго-востоке столицы. Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, набросился на незнакомую ему девочку и начал ее душить.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, после нападения преступник находился в психиатрической больнице, при этом не исключено, что он мог быть под действием наркотиков.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
https://ria.ru/20240109/proisshestvie-1920280110.html
москва
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), киргизия
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Киргизия
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине

В Москве задержали уроженца Киргизии, пытавшегося задушить девочку в магазине

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в одном из магазинов города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, инцидент произошел 6 января на юго-востоке столицы. Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, набросился на незнакомую ему девочку и начал ее душить.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, после нападения преступник находился в психиатрической больнице, при этом не исключено, что он мог быть под действием наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Москве мигрант угнал машину и попытался подкупить гаишников
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Киргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала