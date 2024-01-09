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В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в одном из магазинов города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:14
2024-01-09T20:14
2024-01-09T22:24
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в одном из магазинов города, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.По данным ведомства, инцидент произошел 6 января на юго-востоке столицы. Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, набросился на незнакомую ему девочку и начал ее душить.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, после нападения преступник находился в психиатрической больнице, при этом не исключено, что он мог быть под действием наркотиков.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), киргизия
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Киргизия
В Москве задержали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве задержали уроженца Киргизии, пытавшегося задушить девочку в магазине