https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920230685.html

Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек

Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек - РИА Новости, 09.01.2024

Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек

Число погибших при серии мощных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, превысило отметку в 200 человек, сообщает агентство Киодо со... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:20

2024-01-09T09:20

2024-01-09T09:32

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

исикава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919428818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fe8428e020b31216596558e401cfe21.jpg

ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Число погибших при серии мощных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, превысило отметку в 200 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную администрацию.Наибольшее число жертв зафиксировано в городах Судзу и Вадзима – 91 и 81 человек соответственно. Общее число погибших к настоящему времени составляет 202 человека.Ранее сообщалось о 180 жертвах. Еще 565 человек получили ранения, с 323 не удается установить связь.Днем 1 января в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 15,5 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысячи человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919948967.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

япония

исикава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава