https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920230685.html
Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек
Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек - РИА Новости, 09.01.2024
Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек
Число погибших при серии мощных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, превысило отметку в 200 человек, сообщает агентство Киодо со... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:20
2024-01-09T09:20
2024-01-09T09:32
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
исикава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919428818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fe8428e020b31216596558e401cfe21.jpg
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Число погибших при серии мощных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, превысило отметку в 200 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную администрацию.Наибольшее число жертв зафиксировано в городах Судзу и Вадзима – 91 и 81 человек соответственно. Общее число погибших к настоящему времени составляет 202 человека.Ранее сообщалось о 180 жертвах. Еще 565 человек получили ранения, с 323 не удается установить связь.Днем 1 января в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 15,5 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысячи человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919948967.html
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
япония
исикава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919428818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14691fd9aa966631795ee8b013b11a17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава
Число погибших при серии землетрясений в Японии превысило 200 человек
Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 202 человек
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости.
Число погибших при серии мощных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, превысило отметку в 200 человек, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на местную администрацию.
Наибольшее число жертв зафиксировано в городах Судзу и Вадзима – 91 и 81 человек соответственно. Общее число погибших к настоящему времени составляет 202 человека.
В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину
Ранее сообщалось о 180 жертвах. Еще 565 человек получили ранения, с 323 не удается установить связь.
Днем 1 января в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами.
Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 15,5 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысячи человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах