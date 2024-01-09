https://ria.ru/20240109/vodosnabzhenie-1920242280.html
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии
Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:24
2024-01-09T10:24
2024-01-09T10:24
происшествия
пролетарск
ростовская область
донэнерго
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. "В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения города Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.По данным "Донэнерго", в 7.20 мск вторника технологическое нарушение в сети 10 кВ также привело к частичному отключению потребителей на 28 улицах Пролетарска. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. В отдельных районах региона произошли перебои с электроснабжением, на дорогах возникли пробки.
https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920239598.html
пролетарск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47903e55b18117d7a24bbeaa87d4281a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пролетарск, ростовская область, донэнерго, жкх
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Донэнерго, ЖКХ
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии
Водоснабжение Пролетарска Ростовской области ограничено из-за аварии