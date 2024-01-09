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В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024
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10:24 09.01.2024
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В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии
Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:24
2024-01-09T10:24
происшествия
пролетарск
ростовская область
донэнерго
жкх
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. &quot;В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения города Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.По данным "Донэнерго", в 7.20 мск вторника технологическое нарушение в сети 10 кВ также привело к частичному отключению потребителей на 28 улицах Пролетарска. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. В отдельных районах региона произошли перебои с электроснабжением, на дорогах возникли пробки.
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происшествия, пролетарск, ростовская область, донэнерго, жкх
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Донэнерго, ЖКХ
В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии

Водоснабжение Пролетарска Ростовской области ограничено из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
«

"В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения города Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным "Донэнерго", в 7.20 мск вторника технологическое нарушение в сети 10 кВ также привело к частичному отключению потребителей на 28 улицах Пролетарска.
В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. В отдельных районах региона произошли перебои с электроснабжением, на дорогах возникли пробки.
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ПроисшествияПролетарскРостовская областьДонэнергоЖКХ
 
 
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