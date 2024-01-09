https://ria.ru/20240109/vodosnabzhenie-1920242280.html

В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии

В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2024

В Ростовской области город Пролетарск остался без воды из-за аварии

Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:24

2024-01-09T10:24

2024-01-09T10:24

происшествия

пролетарск

ростовская область

донэнерго

жкх

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Водоснабжение города Пролетарска Ростовской области, в котором проживают около 19 тысяч человек, ограничено из-за аварии на электросетях, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. "В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения города Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.По данным "Донэнерго", в 7.20 мск вторника технологическое нарушение в сети 10 кВ также привело к частичному отключению потребителей на 28 улицах Пролетарска. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. В отдельных районах региона произошли перебои с электроснабжением, на дорогах возникли пробки.

https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920239598.html

пролетарск

ростовская область

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происшествия, пролетарск, ростовская область, донэнерго, жкх