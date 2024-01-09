https://ria.ru/20240109/vagony-1920218384.html

После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.01.2024

После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T05:16

2024-01-09T05:16

2024-01-09T09:21

происшествия

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК", — говорится в публикации ведомства.Ранее РЖД информировали, что на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов, пострадавших нет.По данным управления МЧС по региону, в вагонах перевозили уголь.

https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html

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2024

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происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)