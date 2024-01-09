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После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.01.2024
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05:16 09.01.2024 (обновлено: 09:21 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vagony-1920218384.html
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.01.2024
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:16
2024-01-09T09:21
происшествия
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК", — говорится в публикации ведомства.Ранее РЖД информировали, что на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов, пострадавших нет.По данным управления МЧС по региону, в вагонах перевозили уголь.
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россия
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происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

СК: после схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто схода вагонов в Забайкальском крае. 9 ноября 2024
Место схода вагонов в Забайкальском крае. 9 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место схода вагонов в Забайкальском крае. 9 ноября 2024
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
«
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК", — говорится в публикации ведомства.
Ранее РЖД информировали, что на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов, пострадавших нет.
По данным управления МЧС по региону, в вагонах перевозили уголь.
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью
11 ноября 2023, 19:22
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)РЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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