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После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.01.2024
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:16
2024-01-09T05:16
2024-01-09T09:21
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК", — говорится в публикации ведомства.Ранее РЖД информировали, что на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов, пострадавших нет.По данным управления МЧС по региону, в вагонах перевозили уголь.
https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html
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происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
СК: после схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело