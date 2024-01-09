https://ria.ru/20240109/ukraina-1920275730.html
СМИ: Брюссель будет давить на соседей по вопросу помощи Украине в 2024 году
СМИ: Брюссель будет давить на соседей по вопросу помощи Украине в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: Брюссель будет давить на соседей по вопросу помощи Украине в 2024 году
Франция, Италия и Испания могут подвергнуться давлению при составлении Брюсселем списка военной помощи, которую страны-члены ЕС планируют предоставить Киеву в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:17
2024-01-09T12:17
2024-01-09T12:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Франция, Италия и Испания могут подвергнуться давлению при составлении Брюсселем списка военной помощи, которую страны-члены ЕС планируют предоставить Киеву в 2024 году, пишет газета Politico. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия. Шольц напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Киева. При этом он добавил, что запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставок оружия для Украины "слишком малы". Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, дабы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета. "Хотя Шольц не назвал ни одной страны, план Брюсселя по составлению списка помощи окажет давление на Париж, Рим и Мадрид, которые, несмотря на свои размеры в экономическом плане, предоставили неприлично мало военной помощи для Украины", - пишет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Испания, Франция, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
СМИ: Брюссель будет давить на соседей по вопросу помощи Украине в 2024 году
Politico: Брюссель будет давить на Париж, Рим и Мадрид по вопросу помощи Киеву