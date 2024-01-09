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Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 09.01.2024 (обновлено: 12:29 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920256680.html
Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ
Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ
Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии пересмотра финансирования раз в год, пишет Politico. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:31
2024-01-09T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии пересмотра финансирования раз в год, пишет Politico."Будапешт дал понять, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины — или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето", — говорится в публикации.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете El Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза прекратится. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.
https://ria.ru/20240109/sanktsii-1920226388.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920241504.html
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз
Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ

Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ при условии ее пересмотра раз в год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии пересмотра финансирования раз в год, пишет Politico.
"Будапешт дал понять, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины — или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето", — говорится в публикации.
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Стало известно, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России
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На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете El Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза прекратится.
Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияЕвросоюз
 
 
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