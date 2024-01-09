https://ria.ru/20240109/ukraina-1920256680.html

Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ

Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024

Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине, пишут СМИ

Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии пересмотра финансирования раз в год, пишет Politico. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:31

2024-01-09T11:31

2024-01-09T12:29

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии пересмотра финансирования раз в год, пишет Politico."Будапешт дал понять, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины — или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето", — говорится в публикации.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете El Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза прекратится. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.

https://ria.ru/20240109/sanktsii-1920226388.html

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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз