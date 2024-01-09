https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920396118.html
В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля
В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля - РИА Новости, 09.01.2024
В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля
Убийство Израилем в результате удара беспилотника в Ливане заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури является внесудебной казнью и нарушением... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:20
2024-01-09T21:20
2024-01-09T21:21
в мире
израиль
ливан
хамас
исмаил хания
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_181ae81127e4e3501653bd17a55990b0.jpg
ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. Убийство Израилем в результате удара беспилотника в Ливане заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури является внесудебной казнью и нарушением территориальной целостности Ливана, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Эксперты ООН осудили предполагаемые убийства Израилем заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури и ещё шести человек на прошлой неделе в Ливане, что было бы равносильно внесудебным казням и убийствам", - сказано в документе. Спецдокладчики отметили, что Израиль не представил никакого юридического обоснования удара и не сообщил о нем Совету Безопасности, как того требует статья 51 Устава ООН. "Израиль имеет прискорбную историю убийств подозреваемых в терроризме за рубежом, таких как убийство члена ХАМАС в ОАЭ в 2010 году и сотни превентивных ударов по "Хезболлах" во время гражданской войны в Сирии. Израильская полиция и суды должны привлечь к ответственности всех причастных к этим предполагаемым убийствам", - цитируются в заявлении слова экспертов. Они также считают, что этот последний удар представляет собой "опасную региональную эскалацию" конфликта в Газе, нарушение суверенитета Ливана и запрещенное применение военной силы против ливанской территории вопреки статье 2 Устава ООН. "Всем государствам запрещено произвольно лишать отдельных лиц их права на жизнь в ходе военных операций или операций по обеспечению безопасности за рубежом, в том числе при борьбе с терроризмом. Убийства на иностранной территории являются произвольными, если они не санкционированы международным правом. Израиль не осуществлял самооборону, поскольку не представил никаких доказательств того, что жертвы совершали вооруженное нападение на Израиль с ливанской территории", - сочли спецдокладчики. Документ подписали специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Саул и специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррис Тидболл-Бинц. На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ecae131d972f8099edc67b27bb00a836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хамас, исмаил хания, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Исмаил Хания, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля
Эксперты ООН сочли убийство заместителя лидера ХАМАС Израилем преступлением
ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. Убийство Израилем в результате удара беспилотника в Ливане заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури является внесудебной казнью и нарушением территориальной целостности Ливана, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
"Эксперты ООН осудили предполагаемые убийства Израилем заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури и ещё шести человек на прошлой неделе в Ливане, что было бы равносильно внесудебным казням и убийствам", - сказано в документе.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Спецдокладчики отметили, что Израиль не представил никакого юридического обоснования удара и не сообщил о нем Совету Безопасности, как того требует статья 51 Устава ООН.
"Израиль имеет прискорбную историю убийств подозреваемых в терроризме за рубежом, таких как убийство члена ХАМАС в ОАЭ
в 2010 году и сотни превентивных ударов по "Хезболлах
" во время гражданской войны в Сирии
. Израильская полиция и суды должны привлечь к ответственности всех причастных к этим предполагаемым убийствам", - цитируются в заявлении слова экспертов.
Они также считают, что этот последний удар представляет собой "опасную региональную эскалацию" конфликта в Газе, нарушение суверенитета Ливана и запрещенное применение военной силы против ливанской территории вопреки статье 2 Устава ООН.
"Всем государствам запрещено произвольно лишать отдельных лиц их права на жизнь в ходе военных операций или операций по обеспечению безопасности за рубежом, в том числе при борьбе с терроризмом. Убийства на иностранной территории являются произвольными, если они не санкционированы международным правом. Израиль не осуществлял самооборону, поскольку не представил никаких доказательств того, что жертвы совершали вооруженное нападение на Израиль с ливанской территории", - сочли спецдокладчики.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе
Документ подписали специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Саул и специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррис Тидболл-Бинц.
На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания
. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте
был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад