https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920396118.html

В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля

В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля - РИА Новости, 09.01.2024

В ООН осудили убийство заместителя лидера ХАМАС в Ливане армией Израиля

Убийство Израилем в результате удара беспилотника в Ливане заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури является внесудебной казнью и нарушением... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:20

2024-01-09T21:20

2024-01-09T21:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. Убийство Израилем в результате удара беспилотника в Ливане заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури является внесудебной казнью и нарушением территориальной целостности Ливана, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Эксперты ООН осудили предполагаемые убийства Израилем заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури и ещё шести человек на прошлой неделе в Ливане, что было бы равносильно внесудебным казням и убийствам", - сказано в документе. Спецдокладчики отметили, что Израиль не представил никакого юридического обоснования удара и не сообщил о нем Совету Безопасности, как того требует статья 51 Устава ООН. "Израиль имеет прискорбную историю убийств подозреваемых в терроризме за рубежом, таких как убийство члена ХАМАС в ОАЭ в 2010 году и сотни превентивных ударов по "Хезболлах" во время гражданской войны в Сирии. Израильская полиция и суды должны привлечь к ответственности всех причастных к этим предполагаемым убийствам", - цитируются в заявлении слова экспертов. Они также считают, что этот последний удар представляет собой "опасную региональную эскалацию" конфликта в Газе, нарушение суверенитета Ливана и запрещенное применение военной силы против ливанской территории вопреки статье 2 Устава ООН. "Всем государствам запрещено произвольно лишать отдельных лиц их права на жизнь в ходе военных операций или операций по обеспечению безопасности за рубежом, в том числе при борьбе с терроризмом. Убийства на иностранной территории являются произвольными, если они не санкционированы международным правом. Израиль не осуществлял самооборону, поскольку не представил никаких доказательств того, что жертвы совершали вооруженное нападение на Израиль с ливанской территории", - сочли спецдокладчики. Документ подписали специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Саул и специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррис Тидболл-Бинц. На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, израиль, ливан, хамас, исмаил хания, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году