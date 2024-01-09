https://ria.ru/20240109/turtsiya-1920222362.html

Турция предложит возобновить переговоры по Украине, сообщил источник

Турция предложит возобновить переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2024

Турция предложит возобновить переговоры по Украине, сообщил источник

Посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине входят во внешнеполитические цели Анкары в 2024 году, она предложит возобновить стамбульский... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T07:11

2024-01-09T07:11

2024-01-09T07:11

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АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине входят во внешнеполитические цели Анкары в 2024 году, она предложит возобновить стамбульский переговорный процесс, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в ходе переговоров в Стамбуле были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем. "Урегулирование конфликта на Украине – приоритет во внешней политике Турции. Устами господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) неоднократно заявлялось о готовности Турции оказать любое посредничество, вплоть до возобновления стамбульских мирных переговоров и встречи лидеров (России и Украины – ред.). Господин президент в своем недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь повторил готовность Анкары. Эти сигналы будут подаваться сторонам и в начавшемся году", – сказал собеседник агентства. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231221/peregovory-1917117895.html

https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html

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в мире, украина, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский