https://ria.ru/20240109/tsenzura-1920247710.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ - РИА Новости, 09.01.2024

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ

Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:49

2024-01-09T10:49

2024-01-09T10:49

общество

вциом

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Почти четверть (24%) респондентов считают, что государственная цензура безусловно нужна, 39% сказали, что она скорее нужна. О ненужности государственной цензуры заявили 30% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ. Чаще всего о безусловной необходимости государственной цензуры говорили опрошенные старше 60 лет (34%), молодежь в возрасте 18-24 лет чаще остальных отвечали, что государственная цензура безусловно не нужна (31%). Почти половина (44%) из тех, кто считает, что цензура нужна, среди причин ее необходимости назвали важность контроля над информацией, ограждения от антигосударственной пропаганды, донесения правильной информации о СВО, а также сохранения порядка в стране. Пятая часть (20%) респондентов сказали, что государственная цензура нужна, потому что распространяется много фейков, а СМИ не должны вводить в заблуждение, 10% считают, что государственная цензура нужна, чтобы повысить культуру, исключить ненормативную лексику. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вциом, россия, медиа - общество