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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
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10:49 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/tsenzura-1920247710.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ
Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:49
2024-01-09T10:49
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Почти четверть (24%) респондентов считают, что государственная цензура безусловно нужна, 39% сказали, что она скорее нужна. О ненужности государственной цензуры заявили 30% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ. Чаще всего о безусловной необходимости государственной цензуры говорили опрошенные старше 60 лет (34%), молодежь в возрасте 18-24 лет чаще остальных отвечали, что государственная цензура безусловно не нужна (31%). Почти половина (44%) из тех, кто считает, что цензура нужна, среди причин ее необходимости назвали важность контроля над информацией, ограждения от антигосударственной пропаганды, донесения правильной информации о СВО, а также сохранения порядка в стране. Пятая часть (20%) респондентов сказали, что государственная цензура нужна, потому что распространяется много фейков, а СМИ не должны вводить в заблуждение, 10% считают, что государственная цензура нужна, чтобы повысить культуру, исключить ненормативную лексику. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом, россия, медиа - общество
Общество, ВЦИОМ, Россия, Медиа - Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ

ВЦИОМ: 63% россиян считают, что для российских СМИ нужна государственная цензура

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Почти четверть (24%) респондентов считают, что государственная цензура безусловно нужна, 39% сказали, что она скорее нужна. О ненужности государственной цензуры заявили 30% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.
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Чаще всего о безусловной необходимости государственной цензуры говорили опрошенные старше 60 лет (34%), молодежь в возрасте 18-24 лет чаще остальных отвечали, что государственная цензура безусловно не нужна (31%).
Почти половина (44%) из тех, кто считает, что цензура нужна, среди причин ее необходимости назвали важность контроля над информацией, ограждения от антигосударственной пропаганды, донесения правильной информации о СВО, а также сохранения порядка в стране. Пятая часть (20%) респондентов сказали, что государственная цензура нужна, потому что распространяется много фейков, а СМИ не должны вводить в заблуждение, 10% считают, что государственная цензура нужна, чтобы повысить культуру, исключить ненормативную лексику.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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