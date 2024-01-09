https://ria.ru/20240109/tsenzura-1920247710.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ
Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:49
2024-01-09T10:49
2024-01-09T10:49
общество
вциом
россия
медиа - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757964617_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_f0a1e6acc5f72b615e9930a72b25e1a1.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Почти четверть (24%) респондентов считают, что государственная цензура безусловно нужна, 39% сказали, что она скорее нужна. О ненужности государственной цензуры заявили 30% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ. Чаще всего о безусловной необходимости государственной цензуры говорили опрошенные старше 60 лет (34%), молодежь в возрасте 18-24 лет чаще остальных отвечали, что государственная цензура безусловно не нужна (31%). Почти половина (44%) из тех, кто считает, что цензура нужна, среди причин ее необходимости назвали важность контроля над информацией, ограждения от антигосударственной пропаганды, донесения правильной информации о СВО, а также сохранения порядка в стране. Пятая часть (20%) респондентов сказали, что государственная цензура нужна, потому что распространяется много фейков, а СМИ не должны вводить в заблуждение, 10% считают, что государственная цензура нужна, чтобы повысить культуру, исключить ненормативную лексику. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757964617_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_f31e80418d9668ca625392603eec19a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия, медиа - общество
Общество, ВЦИОМ, Россия, Медиа - Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к цензуре в СМИ
ВЦИОМ: 63% россиян считают, что для российских СМИ нужна государственная цензура
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Большинство (63%) россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране, свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ.
Почти четверть (24%) респондентов считают, что государственная цензура безусловно нужна, 39% сказали, что она скорее нужна. О ненужности государственной цензуры заявили 30% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.
России пора осушать либеральное "болото" в науке и образовании
Чаще всего о безусловной необходимости государственной цензуры говорили опрошенные старше 60 лет (34%), молодежь в возрасте 18-24 лет чаще остальных отвечали, что государственная цензура безусловно не нужна (31%).
Почти половина (44%) из тех, кто считает, что цензура нужна, среди причин ее необходимости назвали важность контроля над информацией, ограждения от антигосударственной пропаганды, донесения правильной информации о СВО, а также сохранения порядка в стране. Пятая часть (20%) респондентов сказали, что государственная цензура нужна, потому что распространяется много фейков, а СМИ не должны вводить в заблуждение, 10% считают, что государственная цензура нужна, чтобы повысить культуру, исключить ненормативную лексику.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
России нужны цензура и репрессии