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В Ростовской области полностью восстановили движение на трассе М-4
В Ростовской области полностью восстановили движение на трассе М-4 - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области полностью восстановили движение на трассе М-4
Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:57
2024-01-09T10:57
2024-01-09T10:57
авто
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. На некоторых участках региональных и федеральных трасс, в частности, на М-4 "Дон", ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта. В региональном МЧС сообщали, что движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов нет. "Сотрудники МЧС России завершили работы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240109/trassa-1920223374.html
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авто, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области полностью восстановили движение на трассе М-4
МЧС: движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено