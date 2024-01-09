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Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске - РИА Новости, 09.01.2024
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11:02 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/strelba-1920250717.html
Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске
Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске - РИА Новости, 09.01.2024
Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске
ГУМВД РФ по Иркутской области опровергло информацию о стрельбе в иркутском супермаркете. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:02
2024-01-09T11:02
происшествия
россия
иркутская область
иркутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. ГУМВД РФ по Иркутской области опровергло информацию о стрельбе в иркутском супермаркете. "Заместитель председателя общественного совета при ГУМВД России по Иркутской области Елена Зубун обратила внимание на ситуацию вокруг фейков относительно готовящихся актов в школах... В одном из сообществ разместили видео сегодняшней стрельбы в иркутском супермаркете... Но этот кошмар произошел в г. Баффало Соединенных Штатов Америки в 2022 году. Выдают забугорное видео за наш спокойный город на Ангаре", - говорится в сообщении управления. Полиция просит при обнаружении фейкового сообщения в чатах обращаться к администраторам интернет-площадок для удаления ложной информации.
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россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске

МВД: видео якобы из Иркутска со стрельбой в супермаркете снято в 2022 году в США

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. ГУМВД РФ по Иркутской области опровергло информацию о стрельбе в иркутском супермаркете.
"Заместитель председателя общественного совета при ГУМВД России по Иркутской области Елена Зубун обратила внимание на ситуацию вокруг фейков относительно готовящихся актов в школах... В одном из сообществ разместили видео сегодняшней стрельбы в иркутском супермаркете... Но этот кошмар произошел в г. Баффало Соединенных Штатов Америки в 2022 году. Выдают забугорное видео за наш спокойный город на Ангаре", - говорится в сообщении управления.
Полиция просит при обнаружении фейкового сообщения в чатах обращаться к администраторам интернет-площадок для удаления ложной информации.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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