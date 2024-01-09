https://ria.ru/20240109/strelba-1920250717.html

Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске

Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске - РИА Новости, 09.01.2024

Полиция опровергла сообщение о стрельбе в супермаркете в Иркутске

ГУМВД РФ по Иркутской области опровергло информацию о стрельбе в иркутском супермаркете. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:02

2024-01-09T11:02

2024-01-09T11:02

происшествия

россия

иркутская область

иркутск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. ГУМВД РФ по Иркутской области опровергло информацию о стрельбе в иркутском супермаркете. "Заместитель председателя общественного совета при ГУМВД России по Иркутской области Елена Зубун обратила внимание на ситуацию вокруг фейков относительно готовящихся актов в школах... В одном из сообществ разместили видео сегодняшней стрельбы в иркутском супермаркете... Но этот кошмар произошел в г. Баффало Соединенных Штатов Америки в 2022 году. Выдают забугорное видео за наш спокойный город на Ангаре", - говорится в сообщении управления. Полиция просит при обнаружении фейкового сообщения в чатах обращаться к администраторам интернет-площадок для удаления ложной информации.

https://ria.ru/20230831/krym-1893317276.html

россия

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, иркутская область, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)