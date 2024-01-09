В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
Грузовой поезд и фура столкнулись в Иркутской области на перегоне "Лена-Янталь"
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратураНа перегоне "Лена - Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом
На перегоне "Лена - Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом
ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. В Иркутской области на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) "Лена-Янталь" столкнулись поезд и грузовик, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
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"Девятого января на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне "Лена-Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом <…> Осетровской транспортной прокуратурой проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при столкновении никто не пострадал. Движение на участке восстановлено. Предварительно известно, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения - он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.