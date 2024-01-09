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В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.01.2024
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15:20 09.01.2024 (обновлено: 15:28 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/stolknovenie-1920320006.html
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.01.2024
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
В Иркутской области на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) "Лена-Янталь" столкнулись поезд и грузовик, начата проверка, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:20
2024-01-09T15:28
происшествия
иркутская область
восточно-сибирская железная дорога
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. В Иркутской области на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) "Лена-Янталь" столкнулись поезд и грузовик, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Девятого января на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне "Лена-Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом &lt;…&gt; Осетровской транспортной прокуратурой проводится проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что при столкновении никто не пострадал. Движение на участке восстановлено. Предварительно известно, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения - он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
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происшествия, иркутская область, восточно-сибирская железная дорога
Происшествия, Иркутская область, Восточно-Сибирская железная дорога
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком

Грузовой поезд и фура столкнулись в Иркутской области на перегоне "Лена-Янталь"

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратураНа перегоне "Лена - Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом
На перегоне Лена - Янталь Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
На перегоне "Лена - Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. В Иркутской области на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) "Лена-Янталь" столкнулись поезд и грузовик, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
«
"Девятого января на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне "Лена-Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом <…> Осетровской транспортной прокуратурой проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при столкновении никто не пострадал. Движение на участке восстановлено. Предварительно известно, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения - он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
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ПроисшествияИркутская областьВосточно-Сибирская железная дорога
 
 
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