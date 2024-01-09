https://ria.ru/20240109/stolknovenie-1920320006.html

В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком

В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.01.2024

В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком

В Иркутской области на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) "Лена-Янталь" столкнулись поезд и грузовик, начата проверка, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:20

2024-01-09T15:20

2024-01-09T15:28

происшествия

иркутская область

восточно-сибирская железная дорога

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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. В Иркутской области на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) "Лена-Янталь" столкнулись поезд и грузовик, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Девятого января на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне "Лена-Янталь" Восточно-Сибирской железной дороги, произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля с полуприцепом <…> Осетровской транспортной прокуратурой проводится проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что при столкновении никто не пострадал. Движение на участке восстановлено. Предварительно известно, что причиной происшествия стало грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения - он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

https://ria.ru/20231223/avariya-1917666040.html

иркутская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, восточно-сибирская железная дорога