https://ria.ru/20240109/ssha-1920210212.html

В США рассказали о прогрессе на переговорах о границе и помощи Украине

В США рассказали о прогрессе на переговорах о границе и помощи Украине - РИА Новости, 09.01.2024

В США рассказали о прогрессе на переговорах о границе и помощи Украине

Американские сенаторы добились серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и ужесточении миграционного законодательства РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T00:56

2024-01-09T00:56

2024-01-09T00:56

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украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американские сенаторы добились серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. "За последние пару дней мы добились большего прогресса по границе, чем за последние несколько недель", - сообщил он в понедельник. Шумер добавил, что работа до сих пор не завершена, но выразил надежду на возможность достижения "значимого" результата. Лидер демократов в сенате также отметил, что завершение сделки по дополнительному пакету помощи будет не простой задачей, подчеркнув, что ни одна из сторон в сенате не получит всего, что требует. Ранее источник РИА Новости в американском конгрессе сообщил, что переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор не достигнуто. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html

https://ria.ru/20240108/bayden-1920122377.html

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в мире, сша, украина, джо байден, чак шумер, нато