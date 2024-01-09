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Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 09.01.2024 (обновлено: 15:45 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920321623.html
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных - РИА Новости, 09.01.2024
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:22
2024-01-09T15:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных

МО РФ: Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 человек и две БМП

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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