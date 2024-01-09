https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920321623.html

Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных

Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных - РИА Новости, 09.01.2024

Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:22

2024-01-09T15:22

2024-01-09T15:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф