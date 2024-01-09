https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920321623.html
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных - РИА Новости, 09.01.2024
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:22
2024-01-09T15:22
2024-01-09T15:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_8ac9a0cc2f12ce9c6fb5348a4a25f34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 военных
МО РФ: Киев на Запорожском направлении за сутки потерял до 30 человек и две БМП