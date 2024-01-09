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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.01.2024

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:20

2024-01-09T15:20

2024-01-09T15:31

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

киев

красноармейск

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в результате уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ", — сообщили в Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, красноармейск