https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920321407.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:20
2024-01-09T15:20
2024-01-09T15:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
киев
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в результате уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ", — сообщили в Минобороны.
россия
киев
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_d4054dc8fd43f6586ee25af969d40fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Красноармейск
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВС РФ отразили 2 атаки на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли 80 военных