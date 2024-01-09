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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 09.01.2024 (обновлено: 15:31 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920321407.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:20
2024-01-09T15:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
киев
красноармейск
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в результате уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ", — сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Красноармейск
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ отразили 2 атаки на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли 80 военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, Киев потерял до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в результате уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ", — сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКиевКрасноармейск
 
 
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