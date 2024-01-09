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Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов - РИА Новости, 09.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:19 09.01.2024 (обновлено: 11:30 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/putin-1920253717.html
Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов
Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов - РИА Новости, 09.01.2024
Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов
Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 19 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, сообщил во вторник... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:19
2024-01-09T11:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 19 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, сообщил во вторник официальный сайт кандидата putin2024.ru. "В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, собранные в регионах, в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. 9 января документы представили еще 19 субъектов страны: республики Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия. Кроме того, документы привезли из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении Ранее волонтеры доставили в центральный штаб подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов

Еще 19 субъектов представили список подписей в поддержку кандидата Путина

© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 19 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, сообщил во вторник официальный сайт кандидата putin2024.ru.
"В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, собранные в регионах, в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. 9 января документы представили еще 19 субъектов страны: республики Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия. Кроме того, документы привезли из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении
Ранее волонтеры доставили в центральный штаб подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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