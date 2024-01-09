Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов
Еще 19 субъектов представили список подписей в поддержку кандидата Путина
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 19 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, сообщил во вторник официальный сайт кандидата putin2024.ru.
"В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, собранные в регионах, в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. 9 января документы представили еще 19 субъектов страны: республики Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия. Кроме того, документы привезли из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении
Ранее волонтеры доставили в центральный штаб подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.