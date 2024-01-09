https://ria.ru/20240109/putin-1920253717.html

Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов

Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов - РИА Новости, 09.01.2024

Штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 19 регионов

Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 19 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, сообщил во вторник... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:19

2024-01-09T11:19

2024-01-09T11:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 19 регионов России поступили в его Центральный избирательный штаб, сообщил во вторник официальный сайт кандидата putin2024.ru. "В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, собранные в регионах, в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. 9 января документы представили еще 19 субъектов страны: республики Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия. Кроме того, документы привезли из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении Ранее волонтеры доставили в центральный штаб подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин