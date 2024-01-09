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Суд в Москве 22 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области
Суд в Москве 22 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области - РИА Новости, 09.01.2024
Суд в Москве 22 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:16
2024-01-09T20:16
2024-01-09T20:16
происшествия
москва
пензенская область
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РИА Новости / Динамика дняСуд в Москве, как ожидается, 22 января огласит приговор экс-губернатору Белозерцеву по делу о взятках, заявил РИА Новости его адвокат
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происшествия, москва, пензенская область
Происшествия, Москва, Пензенская область
Суд в Москве 22 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области
Суд в Москве 22 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области