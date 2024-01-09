Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 09.01.2024 (обновлено: 10:50 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/pravitelstvo-1920246421.html
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года - РИА Новости, 09.01.2024
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года
Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:43
2024-01-09T10:50
россия
жкх
дальний восток
анадырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Мастер-планы регионов Дальнего востока предусматривают: обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон", - говорится в сообщении.Как отмечается, комплексные планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.
https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html
россия
дальний восток
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, жкх, дальний восток, анадырь
Россия, ЖКХ, Дальний Восток, Анадырь
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года

Правительство утвердило планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«
"Правительство утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Мастер-планы регионов Дальнего востока предусматривают: обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон", - говорится в сообщении.
Как отмечается, комплексные планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Власти Камчатки будут добиваться субсидий на перелеты по Дальнему Востоку
14 декабря 2023, 16:57
 
РоссияЖКХДальний ВостокАнадырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала