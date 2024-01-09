https://ria.ru/20240109/pravitelstvo-1920246421.html
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года - РИА Новости, 09.01.2024
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года
Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:43
2024-01-09T10:43
2024-01-09T10:50
россия
жкх
дальний восток
анадырь
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Мастер-планы регионов Дальнего востока предусматривают: обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон", - говорится в сообщении.Как отмечается, комплексные планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.
https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html
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россия, жкх, дальний восток, анадырь
Россия, ЖКХ, Дальний Восток, Анадырь
В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года
Правительство утвердило планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года