https://ria.ru/20240109/pravitelstvo-1920246421.html

В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года

В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года - РИА Новости, 09.01.2024

В России утвердили планы развития 16 дальневосточных городов до 2030 года

Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:43

2024-01-09T10:43

2024-01-09T10:50

россия

жкх

дальний восток

анадырь

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Мастер-планы регионов Дальнего востока предусматривают: обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон", - говорится в сообщении.Как отмечается, комплексные планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.

https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html

россия

дальний восток

анадырь

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россия, жкх, дальний восток, анадырь