https://ria.ru/20240109/pozhar-1920377151.html

На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки

На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки - РИА Новости, 09.01.2024

На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки

Бытовки горят на стройплощадке в Пензе на площади 300 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:50

2024-01-09T18:50

2024-01-09T18:50

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Бытовки горят на стройплощадке в Пензе на площади 300 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили в региональном управлении МЧС. "В 17.36 мск поступило сообщение о пожаре на улице Побочинская в Пензе. На территории стройки горят бытовки на площади 300 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

пенза

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2024

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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)