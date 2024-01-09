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На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки
На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки - РИА Новости, 09.01.2024
На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки
Бытовки горят на стройплощадке в Пензе на площади 300 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:50
2024-01-09T18:50
2024-01-09T18:50
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Бытовки горят на стройплощадке в Пензе на площади 300 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщили в региональном управлении МЧС. "В 17.36 мск поступило сообщение о пожаре на улице Побочинская в Пензе. На территории стройки горят бытовки на площади 300 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки
На стройплощадке в Пензе бытовки загорелись на площади 300 "квадратов"