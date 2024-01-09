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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:24
2024-01-09T15:24
2024-01-09T15:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."В результате уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - отметили в министерстве.
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 220 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости.
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ
.
На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области.
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"Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"В результате уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - отметили в министерстве.