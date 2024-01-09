https://ria.ru/20240109/poteri-1920322394.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 09.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:24

2024-01-09T15:24

2024-01-09T15:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."В результате уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240109/rakety-1920248116.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)