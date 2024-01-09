https://ria.ru/20240109/palestina-1920249895.html

Представители ООП не контактировали с ХАМАС, заявили в Палестине

Представители ООП не контактировали с ХАМАС, заявили в Палестине - РИА Новости, 09.01.2024

Представители ООП не контактировали с ХАМАС, заявили в Палестине

Представители Организации освобождения Палестины (ООП) не встречались с руководством движения ХАМАС, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:57

2024-01-09T10:57

2024-01-09T10:58

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ТУНИС, 9 янв - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Представители Организации освобождения Палестины (ООП) не встречались с руководством движения ХАМАС, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. В декабре минувшего года источники в ООП сообщили РИА Новости о планах делегации организации во главе с секретарем ее исполкома Хусейном аш-Шейхом направиться в столицу Египта Каир для встречи с руководством движения ХАМАС. "Нет, не было никаких переговоров и контактов", - сказал аль-Хаббаш отвечая на вопрос о контактах между ООП и ХАМАС. В июле минувшего года в египетском Новом Эль-Аламейне состоялось заседание генеральных секретарей палестинских фракций. Глава Палестины Махмуд Аббас призвал фракции сформировать комитет для диалога, чтобы завершить межпалестинский раскол и достичь национального единства. Советник палестинского лидера отметил, что "ООП не выступает против контактов с ХАМАС". "Приглашение (Аббаса – ред.) для встречи всех фракций на принципах, заложенных в Эль-Аламейне все еще в силе. Однако некоторые стороны оттягивают этот процесс", - заявил он. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, палестина, хамас, организация освобождения палестины, палестинская национальная администрация