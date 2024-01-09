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В Дмитрове микрорайон остался без отопления - РИА Новости, 09.01.2024
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10:09 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920239598.html
В Дмитрове микрорайон остался без отопления
В Дмитрове микрорайон остался без отопления - РИА Новости, 09.01.2024
В Дмитрове микрорайон остался без отопления
Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:09
2024-01-09T10:09
происшествия
дмитров
жкх
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды, сообщил глава горокруга Илья Поночевный. &quot;Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения&quot;, - отметил Поночевный в своем Telegram-канале.По данным главы округа, над решением проблемы работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят.
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происшествия, дмитров, жкх
Происшествия, Дмитров, ЖКХ
В Дмитрове микрорайон остался без отопления

В Дмитрове микрорайон остался без отопления после утечки на теплосети

© iStock.com / MaryvioletДевушка греется около обогревателя
Девушка греется около обогревателя - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / Maryviolet
Девушка греется около обогревателя . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды, сообщил глава горокруга Илья Поночевный.
«

"Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения", - отметил Поночевный в своем Telegram-канале.

По данным главы округа, над решением проблемы работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят.
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