https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920239598.html
В Дмитрове микрорайон остался без отопления
В Дмитрове микрорайон остался без отопления - РИА Новости, 09.01.2024
В Дмитрове микрорайон остался без отопления
Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:09
2024-01-09T10:09
2024-01-09T10:09
происшествия
дмитров
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897590660_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_29a9d1b7c6c6b674412297577276cb9c.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды, сообщил глава горокруга Илья Поночевный. "Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения", - отметил Поночевный в своем Telegram-канале.По данным главы округа, над решением проблемы работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят.
https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html
дмитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897590660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9184dccd62d1fb00b84b3d21eb1b4fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров, жкх
Происшествия, Дмитров, ЖКХ
В Дмитрове микрорайон остался без отопления
В Дмитрове микрорайон остался без отопления после утечки на теплосети