https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920239598.html

В Дмитрове микрорайон остался без отопления

В Дмитрове микрорайон остался без отопления - РИА Новости, 09.01.2024

В Дмитрове микрорайон остался без отопления

Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:09

2024-01-09T10:09

2024-01-09T10:09

происшествия

дмитров

жкх

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове, для выполнения работ приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды, сообщил глава горокруга Илья Поночевный. "Уважаемые жители микрорайона Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения", - отметил Поночевный в своем Telegram-канале.По данным главы округа, над решением проблемы работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят.

https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html

дмитров

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происшествия, дмитров, жкх