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В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024
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17:27 09.01.2024 (обновлено: 17:40 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/orel-1920361825.html
В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника
В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024
В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника
Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:27
2024-01-09T17:40
специальная военная операция на украине
происшествия
орел
орловская область
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале."Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, еще один - в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому - взрывной волной выбиты стекла", - написал мэр.На месте работают оперативные службы силового блока города и области, уточнил он."В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений", – добавил мэр.Парахин отметил, что комиссия находится в постоянном контакте с жильцами, которым предложено в случае необходимости разместиться в пункте временного размещения.Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались. Позже он сообщил о беспилотнике, упавшем в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920274864.html
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происшествия, орел, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орел, Орловская область
В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника

Мэр Парахин: в доме в Орле взрывной волной выбило стекла после падения БПЛА

© Фото из соцсетейДым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
© Фото из соцсетей
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.
"Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, еще один - в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому - взрывной волной выбиты стекла", - написал мэр.
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На месте работают оперативные службы силового блока города и области, уточнил он.
«
"В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений", – добавил мэр.
Парахин отметил, что комиссия находится в постоянном контакте с жильцами, которым предложено в случае необходимости разместиться в пункте временного размещения.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались. Позже он сообщил о беспилотнике, упавшем в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрелОрловская область
 
 
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