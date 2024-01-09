В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника
Мэр Парахин: в доме в Орле взрывной волной выбило стекла после падения БПЛА
© Фото из соцсетейДым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
© Фото из соцсетей
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.
"Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, еще один - в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому - взрывной волной выбиты стекла", - написал мэр.
На месте работают оперативные службы силового блока города и области, уточнил он.
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"В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений", – добавил мэр.
Парахин отметил, что комиссия находится в постоянном контакте с жильцами, которым предложено в случае необходимости разместиться в пункте временного размещения.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались. Позже он сообщил о беспилотнике, упавшем в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет.