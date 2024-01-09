https://ria.ru/20240109/orel-1920361825.html

В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника

В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024

В Орле в многоэтажном доме выбило стекла после падения беспилотника

Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:27

2024-01-09T17:27

2024-01-09T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

орел

орловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920326968_148:329:764:675_1920x0_80_0_0_83968eb377851e7e0b3061c5b8f940fd.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале."Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, еще один - в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому - взрывной волной выбиты стекла", - написал мэр.На месте работают оперативные службы силового блока города и области, уточнил он."В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений", – добавил мэр.Парахин отметил, что комиссия находится в постоянном контакте с жильцами, которым предложено в случае необходимости разместиться в пункте временного размещения.Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались. Позже он сообщил о беспилотнике, упавшем в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html

https://ria.ru/20240109/obstrely-1920274864.html

орел

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орел, орловская область