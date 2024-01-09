https://ria.ru/20240109/obstrely-1920221164.html

Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода

Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024

Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода

После вчерашних обстрелов Белгорода три человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:38

2024-01-09T06:38

2024-01-09T11:36

специальная военная операция на украине

белгород

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происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После вчерашних обстрелов Белгорода три человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.По информации Минобороны, вечером 8 января, около 21:30, система ПВО сбила на подлете к Белгороду 10 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Как сообщал Гладков, всего за день территорию области обстреляли не менее 35 раз.В Белгороде осколками повредило четыре квартиры в четырех многоквартирных домах и выбило окна в двух частных домах. Кроме того, пострадали три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html

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белгород, россия, происшествия