Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода
Губернатор: три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода
© Фото из соцсетейПоследствия обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 8 января
© Фото из соцсетей
Последствия обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 8 января
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После вчерашних обстрелов Белгорода три человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.
По информации Минобороны, вечером 8 января, около 21:30, система ПВО сбила на подлете к Белгороду 10 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Как сообщал Гладков, всего за день территорию области обстреляли не менее 35 раз.
В Белгороде осколками повредило четыре квартиры в четырех многоквартирных домах и выбило окна в двух частных домах. Кроме того, пострадали три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.