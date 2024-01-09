Рейтинг@Mail.ru
Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 09.01.2024 (обновлено: 11:36 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920221164.html
Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода
Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода
После вчерашних обстрелов Белгорода три человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:38
2024-01-09T11:36
специальная военная операция на украине
белгород
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920238009_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_2e1a9f87b9e62a3386e2733a717992c6.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После вчерашних обстрелов Белгорода три человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается&quot;, — написал он.По информации Минобороны, вечером 8 января, около 21:30, система ПВО сбила на подлете к Белгороду 10 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Как сообщал Гладков, всего за день территорию области обстреляли не менее 35 раз.В Белгороде осколками повредило четыре квартиры в четырех многоквартирных домах и выбило окна в двух частных домах. Кроме того, пострадали три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920238009_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8cbc16965b3cc39c08295c912818902e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Происшествия
Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода

Губернатор: три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода

© Фото из соцсетейПоследствия обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 8 января
Последствия обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 8 января
© Фото из соцсетей
Последствия обстрела Белгорода со стороны Украины вечером 8 января
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. После вчерашних обстрелов Белгорода три человека остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

По информации Минобороны, вечером 8 января, около 21:30, система ПВО сбила на подлете к Белгороду 10 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Как сообщал Гладков, всего за день территорию области обстреляли не менее 35 раз.
В Белгороде осколками повредило четыре квартиры в четырех многоквартирных домах и выбило окна в двух частных домах. Кроме того, пострадали три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
"Это риск": назван удар, который Запад готовит из-за Белгорода
8 января, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала