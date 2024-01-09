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При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 09.01.2024 (обновлено: 15:46 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920326127.html
При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина
При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2024
При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина
Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области, губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:37
2024-01-09T15:46
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области, губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Удар был нанесён днем во вторник украинскими войсками."Обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстреле было повреждено два дома.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина

Старовойт: при обстреле ВСУ села Горналь в Курской области погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области, губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Удар был нанесён днем во вторник украинскими войсками.
"Обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", — сообщил Старовойт.
Губернатор добавил, что при обстреле было повреждено два дома.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныРоман Старовойт
 
 
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