https://ria.ru/20240109/obstrel-1920326127.html

При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина

При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2024

При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина

Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области, губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:37

2024-01-09T15:37

2024-01-09T15:46

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области, губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Удар был нанесён днем во вторник украинскими войсками."Обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстреле было повреждено два дома.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

курская область

суджанский район

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происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, роман старовойт