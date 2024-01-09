https://ria.ru/20240109/obogrev-1920306213.html

В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов

В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов - РИА Новости, 09.01.2024

В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов

Из-за понижения температуры воздуха и ухудшающейся погоды на территории Горловки в ДНР будут развернуты пункты обогрева граждан, сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:27

2024-01-09T14:27

2024-01-09T14:27

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857341777_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_e4ade45cc4d6de307371bc1acb5265f2.jpg

ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Из-за понижения температуры воздуха и ухудшающейся погоды на территории Горловки в ДНР будут развернуты пункты обогрева граждан, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько. "Администрация города Горловка сообщает, что в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий с 12 по 15 января 2024 года на территории города будет развернута работа пунктов обогрева граждан на базе бюджетных учреждений", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что в число таких учреждений входят учреждения образования и культуры, территориальные центры, а также управления труда и социальной защиты населения. Пункты обогрева будут оснащены всем необходимым для зарядки мобильных устройств, а также горячим чаем и кофе.

https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько