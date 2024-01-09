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В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов - РИА Новости, 09.01.2024
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14:27 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/obogrev-1920306213.html
В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов
В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов - РИА Новости, 09.01.2024
В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов
Из-за понижения температуры воздуха и ухудшающейся погоды на территории Горловки в ДНР будут развернуты пункты обогрева граждан, сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:27
2024-01-09T14:27
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Из-за понижения температуры воздуха и ухудшающейся погоды на территории Горловки в ДНР будут развернуты пункты обогрева граждан, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько. "Администрация города Горловка сообщает, что в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий с 12 по 15 января 2024 года на территории города будет развернута работа пунктов обогрева граждан на базе бюджетных учреждений", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что в число таких учреждений входят учреждения образования и культуры, территориальные центры, а также управления труда и социальной защиты населения. Пункты обогрева будут оснащены всем необходимым для зарядки мобильных устройств, а также горячим чаем и кофе.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке открыли пункты обогрева граждан из-за холодов

Приходько: на территории Горловки в ДНР будут развернуты пункты обогрева граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаснеженные машины
Заснеженные машины - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Из-за понижения температуры воздуха и ухудшающейся погоды на территории Горловки в ДНР будут развернуты пункты обогрева граждан, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.
"Администрация города Горловка сообщает, что в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий с 12 по 15 января 2024 года на территории города будет развернута работа пунктов обогрева граждан на базе бюджетных учреждений", - говорится в сообщении мэра.
Отмечается, что в число таких учреждений входят учреждения образования и культуры, территориальные центры, а также управления труда и социальной защиты населения. Пункты обогрева будут оснащены всем необходимым для зарядки мобильных устройств, а также горячим чаем и кофе.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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