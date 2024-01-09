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Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек - РИА Новости, 09.01.2024
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13:09 09.01.2024 (обновлено: 13:10 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/nalogooblozhenie-1920289953.html
Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек
Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек - РИА Новости, 09.01.2024
Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек
Конвенция об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:09
2024-01-09T13:10
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Конвенция об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией прекратила своё действие 1 января, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "1 января 2024 года прекращено действие Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, дания, москва
В мире, Россия, Дания, Москва
Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек

Конвенция о двойном налогообложении между РФ и Данией прекратила свое действие

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Конвенция об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией прекратила своё действие 1 января, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"1 января 2024 года прекращено действие Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года", - говорится в сообщении.
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