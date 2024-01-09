https://ria.ru/20240109/nalogooblozhenie-1920289953.html

Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек

Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек - РИА Новости, 09.01.2024

Срок соглашения между Россией и Данией о двойном налогообложении истек

Конвенция об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:09

2024-01-09T13:09

2024-01-09T13:10

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Конвенция об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество между Россией и Данией прекратила своё действие 1 января, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "1 января 2024 года прекращено действие Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240108/soglashenie-1920181984.html

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