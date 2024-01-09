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Минприроды призвало к созданию площадки по твердым полезным ископаемым - РИА Новости, 09.01.2024
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18:42 09.01.2024 (обновлено: 21:05 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/minprirody-1920375933.html
Минприроды призвало к созданию площадки по твердым полезным ископаемым
Минприроды призвало к созданию площадки по твердым полезным ископаемым - РИА Новости, 09.01.2024
Минприроды призвало к созданию площадки по твердым полезным ископаемым
Миру в условиях меняющегося технологического уклада нужно создать площадку, аналогичную ОПЕК, для координации усилий в области твердых полезных ископаемых,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:42
2024-01-09T21:05
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
опек
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Миру в условиях меняющегося технологического уклада нужно создать площадку, аналогичную ОПЕК, для координации усилий в области твердых полезных ископаемых, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Меняющийся в мире технологический уклад создает объективную необходимость новой площадки, аналогичной нефтяному OPEC, и в отношении твердых полезных ископаемых. На этой площадке возможна эффективная координация наших усилий и выработка совместной технологической политики в области управления "минералами будущего", - приводятся слова Козлова в сообщении министерства по итогам его выступления на форуме "Полезные ископаемые будущего" (Future Minerals Forum) в Эр-Рияде.По его словам, в мире будет наблюдаться бурный рост потребления меди, графита, кобальта, а спрос на литий увеличится в семь раз. При этом в России, отметил Козлов, есть 17 месторождений лития мирового класса, готовятся к открытию новые центры переработки сырья в карбонат и гидроксид лития, реализуется проект полного технологического комплекса от добычи до производства литий-ионных ячеек, готовых батарей и электротранспорта.Министр подчеркнул, что Россия обеспечивает 27% мирового производства металлов платиновой группы, контролирует 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12% вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита."Список длинный: в России есть практически все критические металлы. И мы стремимся формировать максимально длинные цепочки их переработки, вплоть до выпуска конечной продукции. Мы готовы делиться опытом и помогать нашим партнёрам. Россия открыта для всех вариантов сотрудничества. Мы можем не просто заниматься разведкой минерального сырья и его добычей, мы готовы к двустороннему трансферу технологий и рассматриваем это партнёрство, в первую очередь, как технологическое", - добавил Козлов.По его словам, Россия может обеспечить мировое потребление редкоземельных металлов на период более ста лет. "Созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, строятся промышленные комплексы, на которых будут производиться редкоземельные металлы, включая наиболее востребованные рынком "магнитные" - празеодим, неодим, диспрозий. Также из руд российских месторождений ежегодно производится 160 тысяч тонн никеля и около пяти тысяч кобальта. Это третье место в мире по производству таких металлов", - добавил он.
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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), опек
Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ОПЕК
Минприроды призвало к созданию площадки по твердым полезным ископаемым

Козлов: миру нужна площадка по твердым полезным ископаемым, аналогичная ОПЕК

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДобыча руды
Добыча руды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Миру в условиях меняющегося технологического уклада нужно создать площадку, аналогичную ОПЕК, для координации усилий в области твердых полезных ископаемых, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Меняющийся в мире технологический уклад создает объективную необходимость новой площадки, аналогичной нефтяному OPEC, и в отношении твердых полезных ископаемых. На этой площадке возможна эффективная координация наших усилий и выработка совместной технологической политики в области управления "минералами будущего", - приводятся слова Козлова в сообщении министерства по итогам его выступления на форуме "Полезные ископаемые будущего" (Future Minerals Forum) в Эр-Рияде.
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По его словам, в мире будет наблюдаться бурный рост потребления меди, графита, кобальта, а спрос на литий увеличится в семь раз. При этом в России, отметил Козлов, есть 17 месторождений лития мирового класса, готовятся к открытию новые центры переработки сырья в карбонат и гидроксид лития, реализуется проект полного технологического комплекса от добычи до производства литий-ионных ячеек, готовых батарей и электротранспорта.
Министр подчеркнул, что Россия обеспечивает 27% мирового производства металлов платиновой группы, контролирует 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12% вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита.
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"Список длинный: в России есть практически все критические металлы. И мы стремимся формировать максимально длинные цепочки их переработки, вплоть до выпуска конечной продукции. Мы готовы делиться опытом и помогать нашим партнёрам. Россия открыта для всех вариантов сотрудничества. Мы можем не просто заниматься разведкой минерального сырья и его добычей, мы готовы к двустороннему трансферу технологий и рассматриваем это партнёрство, в первую очередь, как технологическое", - добавил Козлов.
По его словам, Россия может обеспечить мировое потребление редкоземельных металлов на период более ста лет. "Созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, строятся промышленные комплексы, на которых будут производиться редкоземельные металлы, включая наиболее востребованные рынком "магнитные" - празеодим, неодим, диспрозий. Также из руд российских месторождений ежегодно производится 160 тысяч тонн никеля и около пяти тысяч кобальта. Это третье место в мире по производству таких металлов", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ОПЕК
 
 
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