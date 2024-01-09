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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
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15:20 09.01.2024 (обновлено: 15:27 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/minoborony-1920321260.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:20
2024-01-09T15:27
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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