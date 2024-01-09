https://ria.ru/20240109/minoborony-1920321260.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:20

2024-01-09T15:20

2024-01-09T15:27

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240109/zadacha-1920284740.html

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россия, вооруженные силы украины