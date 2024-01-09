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В России увеличат финансирование госпрограммы по бесплатной медпомощи - РИА Новости, 09.01.2024
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16:43 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/medpomosch-1920348284.html
В России увеличат финансирование госпрограммы по бесплатной медпомощи
В России увеличат финансирование госпрограммы по бесплатной медпомощи - РИА Новости, 09.01.2024
В России увеличат финансирование госпрограммы по бесплатной медпомощи
Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2024 году будет увеличено на 400 миллиардов рублей за счет средств... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:43
2024-01-09T16:43
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2024 году будет увеличено на 400 миллиардов рублей за счет средств ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании. "Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период. Ее финансирование за счет средств ОМС на этот год увеличено более чем на 400 миллиардов рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения граждан. Оно и дальше будет предоставляться по полису ОМС бесплатно", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. В программе также регламентирован порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Программа также будет дополнена новым видом диспансеризации – по репродуктивному здоровью, отметил Мишустин. Кроме того, для повышения доступности высокотехнологичной помощи некоторые ее виды перевели в программу ОМС. Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология-ортопедия, лечение хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов. "Раньше эти сложные операции и процедуры оплачивались за счет федерального бюджета. Теперь расходы возьмет на себя фонд ОМС. Высвободившиеся средства – около 6,5 миллиардов рублей – пойдут на финансирование лечения по другим востребованным направлениям", - рассказал премьер.
https://ria.ru/20231225/zdravookhranenie-1917863254.html
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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
В России увеличат финансирование госпрограммы по бесплатной медпомощи

Финансирование госпрограммы по бесплатной медпомощи увеличат на 400 млрд рублей

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в поликлинике нового образца
Медицинский работник в поликлинике нового образца - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник в поликлинике нового образца . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2024 году будет увеличено на 400 миллиардов рублей за счет средств ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.
«
"Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период. Ее финансирование за счет средств ОМС на этот год увеличено более чем на 400 миллиардов рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения граждан. Оно и дальше будет предоставляться по полису ОМС бесплатно", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
В программе также регламентирован порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.
Программа также будет дополнена новым видом диспансеризации – по репродуктивному здоровью, отметил Мишустин. Кроме того, для повышения доступности высокотехнологичной помощи некоторые ее виды перевели в программу ОМС. Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология-ортопедия, лечение хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов.
"Раньше эти сложные операции и процедуры оплачивались за счет федерального бюджета. Теперь расходы возьмет на себя фонд ОМС. Высвободившиеся средства – около 6,5 миллиардов рублей – пойдут на финансирование лечения по другим востребованным направлениям", - рассказал премьер.
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