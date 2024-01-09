https://ria.ru/20240109/lishili-1920305251.html

Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства

Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства - РИА Новости, 09.01.2024

Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства

Десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:18

2024-01-09T14:18

2024-01-09T14:44

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ. "Управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства Российской Федерации в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств... Эта статья УК предусмотрена в качестве основания прекращения гражданства РФ", - рассказали в ведомстве.Лишать приобретенного гражданства России стало возможно с весны прошлого года после выхода указа президента: основанием может стать участие новоиспеченного россиянина в терроризме, в подделке документов, в наркоторговле и других преступлениях.В МВД РФ отмечали, что сейчас проверяют новоиспеченных россиян, совершивших преступления после приобретения российских паспортов, "с целью рассмотрения вопроса о прекращении гражданства". Мигранты, лишенные гражданства, после отбытия наказания будут выдворены из России.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства: "Зачем нам граждане, которые приезжают к нам воровать и убивать?".

https://ria.ru/20231229/grazhdanstvo-1918895704.html

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье)