https://ria.ru/20240109/lishili-1920305251.html
Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства
Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства - РИА Новости, 09.01.2024
Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства
Десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:18
2024-01-09T14:18
2024-01-09T14:44
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ. "Управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства Российской Федерации в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств... Эта статья УК предусмотрена в качестве основания прекращения гражданства РФ", - рассказали в ведомстве.Лишать приобретенного гражданства России стало возможно с весны прошлого года после выхода указа президента: основанием может стать участие новоиспеченного россиянина в терроризме, в подделке документов, в наркоторговле и других преступлениях.В МВД РФ отмечали, что сейчас проверяют новоиспеченных россиян, совершивших преступления после приобретения российских паспортов, "с целью рассмотрения вопроса о прекращении гражданства". Мигранты, лишенные гражданства, после отбытия наказания будут выдворены из России.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства: "Зачем нам граждане, которые приезжают к нам воровать и убивать?".
https://ria.ru/20231229/grazhdanstvo-1918895704.html
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россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
Осужденных за наркотики мигрантов лишили российского гражданства
МВД: мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили гражданства РФ
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Десять мигрантов, осужденных за незаконный сбыт наркотиков, лишили российского гражданства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
"Управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Московской области
инициировано прекращение гражданства Российской Федерации в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств... Эта статья УК предусмотрена в качестве основания прекращения гражданства РФ", - рассказали в ведомстве.
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Лишать приобретенного гражданства России стало возможно с весны прошлого года после выхода указа президента: основанием может стать участие новоиспеченного россиянина в терроризме, в подделке документов, в наркоторговле и других преступлениях.
В МВД РФ отмечали, что сейчас проверяют новоиспеченных россиян, совершивших преступления после приобретения российских паспортов, "с целью рассмотрения вопроса о прекращении гражданства". Мигранты, лишенные гражданства, после отбытия наказания будут выдворены из России.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства: "Зачем нам граждане, которые приезжают к нам воровать и убивать?".
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