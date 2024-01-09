СМИ: высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб при ударе Израиля
Times of Israel: командир "Хезболлы" погиб на юге Ливана при ударе Израиля
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Высокопоставленный командир "Хезболлах", ответственный за десятки атак с использованием беспилотников по северу Израиля в последние месяцы, убит на юге Ливана в результате израильского авиаудара, сообщило издание The Times of Israel.
По данным издания, Али Хусейн Барджи, командующий воздушными силами "Хезболлах" на юге Ливана, убит во время передвижения на автомобиле в городе Хирбет Сельм за несколько минут до похорон другого высокопоставленного командира этой группировки Висама ат-Тавиля, который был убит израильскими силами в понедельник.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не комментировала эту информацию.
Ранее в понедельник СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда "Ар-Ридван" в составе сил "Хезболлах" при ударе израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщалось, что во время атаки мужчина находился в автомобиле. "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета.
На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщало, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.