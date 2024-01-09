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СМИ: высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб при ударе Израиля

СМИ: высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб при ударе Израиля - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб при ударе Израиля

Высокопоставленный командир "Хезболлах", ответственный за десятки атак с использованием беспилотников по северу Израиля в последние месяцы, убит на юге Ливана в РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:31

2024-01-09T17:31

2024-01-09T17:31

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Высокопоставленный командир "Хезболлах", ответственный за десятки атак с использованием беспилотников по северу Израиля в последние месяцы, убит на юге Ливана в результате израильского авиаудара, сообщило издание The Times of Israel. По данным издания, Али Хусейн Барджи, командующий воздушными силами "Хезболлах" на юге Ливана, убит во время передвижения на автомобиле в городе Хирбет Сельм за несколько минут до похорон другого высокопоставленного командира этой группировки Висама ат-Тавиля, который был убит израильскими силами в понедельник. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не комментировала эту информацию. Ранее в понедельник СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда "Ар-Ридван" в составе сил "Хезболлах" при ударе израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщалось, что во время атаки мужчина находился в автомобиле. "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета. На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщало, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240108/konflikt-1920198817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году