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Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство - РИА Новости, 09.01.2024
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11:56 09.01.2024
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Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство
Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство - РИА Новости, 09.01.2024
Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:56
2024-01-09T11:56
россия
екатерина ii
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 13) Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.
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россия, екатерина ii, владимир путин, политика
Россия, Екатерина II, Владимир Путин, Политика
Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство

Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II Андрею Калагеорги

© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте Андрей Калагеорги
Андрей Калагеорги - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте
Андрей Калагеорги. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 13) Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.
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РоссияЕкатерина IIВладимир ПутинПолитика
 
 
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