https://ria.ru/20240109/kalageorgi-1920267849.html

Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство

Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство - РИА Новости, 09.01.2024

Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:56

2024-01-09T11:56

2024-01-09T11:56

россия

екатерина ii

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 13) Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, екатерина ii, владимир путин, политика