Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не стали комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/isk-1920386209.html
В ЕС не стали комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля
В ЕС не стали комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля - РИА Новости, 09.01.2024
В ЕС не стали комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля
В Европейской комиссии не стали комментировать ситуацию с иском ЮАР в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями против Израиля в геноциде, однако отметили,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:50
2024-01-09T19:50
в мире
юар
израиль
гаага
оон
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Европейской комиссии не стали комментировать ситуацию с иском ЮАР в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями против Израиля в геноциде, однако отметили, что в целом поддерживают как Международный суд, так и соблюдение норм международного права. "Принципиальная позиция Евросоюза заключается в поддержке Международного суда ООН, так как это высшая судебная инстанция ООН, а наше сообщество базируется на уважении норм международного права, Устава ООН. Что касается этого конкретного дела, то государства имеют право подавать иски, но ЕС не имеет к нему отношения. Поэтому мы не должны это комментировать, особенно учитывая тот факт, что дело находится на стадии рассмотрения", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. ЮАР в конце декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
юар
израиль
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e46bcd7c56af1615fe9a501e9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, израиль, гаага, оон, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ЮАР, Израиль, Гаага, ООН, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЕС не стали комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля

ЕК не стала комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Европейской комиссии не стали комментировать ситуацию с иском ЮАР в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями против Израиля в геноциде, однако отметили, что в целом поддерживают как Международный суд, так и соблюдение норм международного права.
"Принципиальная позиция Евросоюза заключается в поддержке Международного суда ООН, так как это высшая судебная инстанция ООН, а наше сообщество базируется на уважении норм международного права, Устава ООН. Что касается этого конкретного дела, то государства имеют право подавать иски, но ЕС не имеет к нему отношения. Поэтому мы не должны это комментировать, особенно учитывая тот факт, что дело находится на стадии рассмотрения", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
ЮАР в конце декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
 
В миреЮАРИзраильГаагаООНЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала