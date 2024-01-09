В ЕС не стали комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля
ЕК не стала комментировать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля
© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Европейской комиссии не стали комментировать ситуацию с иском ЮАР в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями против Израиля в геноциде, однако отметили, что в целом поддерживают как Международный суд, так и соблюдение норм международного права.
"Принципиальная позиция Евросоюза заключается в поддержке Международного суда ООН, так как это высшая судебная инстанция ООН, а наше сообщество базируется на уважении норм международного права, Устава ООН. Что касается этого конкретного дела, то государства имеют право подавать иски, но ЕС не имеет к нему отношения. Поэтому мы не должны это комментировать, особенно учитывая тот факт, что дело находится на стадии рассмотрения", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
ЮАР в конце декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".