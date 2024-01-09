https://ria.ru/20240109/gretsiya-1920247537.html

СМИ: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку

СМИ: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку

В Греции начался судебный процесс по громкому делу о педофилии — десятки человек обвиняются в сексуальном насилии и эксплуатации 12-летней девочки, сообщило... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:48

2024-01-09T10:48

2024-01-09T15:36

в мире

греция

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. В Греции начался судебный процесс по громкому делу о педофилии — десятки человек обвиняются в сексуальном насилии и эксплуатации 12-летней девочки, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. На скамье подсудимых 25 мужчин и мать жертвы, обвиняемая в сутенерстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах. Мать отрицает обвинения, утверждая, что она не была причастна к трагедии, которую пережил ее ребенок, это же заявляет дочь и другие ее дети, которые безоговорочно считают свою мать невиновной. По словам женщины, ее вина в том, что она не осознавала, что переживает ребенок, при этом подчеркнула, что подала жалобу в комиссию по делам несовершеннолетних, когда поняла, что происходит."Дело Колоноса" (по названию афинского района) стало одним из самых громких скандалов педофилии в Греции за последние годы. Дело начали расследовать в 2022-м. Жертвой насилия в районе Колонос стала 12-летняя девочка, которая работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Арестован 53-летний мужчина, долгое время насиловавший ее и продававший знакомым. Его "клиентская база", согласно сообщениям СМИ, включала 213 фамилий. Однако перед судом предстала лишь часть из них. В обществе требуют назвать все имена.По данным агентства, число обвиняемых достигает 40, причем подавляющее большинство находится под стражей. Многие из обвиняемых, в том числе главный фигурант дела Илиас Михос и мать ребенка, уже провели более 12 месяцев под временным содержанием под стражей, 18 месяцев истекают в апреле. Конституция Греции запрещает держать людей в заключении более 18 месяцев без приговора суда, хотя в некоторых случаях судьи нарушали основной закон, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс. Суд начался в понедельник при повышенных мерах безопасности, он будет проходить при закрытых дверях без публики. Перед началом заседания возле зала суда собралась толпа, которая выкрикивала лозунги в поддержку девочки, так что сестра потерпевшей попросила людей уйти, чтобы судебное заседание могло начаться.Мать девочки при виде насильника попыталась вырваться из-под полицейской стражи и напасть на главного обвиняемого. Бабушка девочки потребовала "повесить ненормальных". "Пусть будет справедливость, уберите оттуда (со скамьи подсудимых. — Прим. ред.) мать и повесьте ненормальных. Это разумно", — сказала бабушка журналистам. Судебный процесс продолжится в среду.В Греции сексуальное насилие по отношению к детям стало бичом общества, количество таких преступлений в последние годы растет, заявлял премьер-министр Кириакос Мицотакис в парламенте при обсуждении национального плана действий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации. По словам премьера, жестокое обращение с несовершеннолетними, особенно сексуальное насилие, становится социальной угрозой. Это не новое явление, но оно многогранно и, безусловно, находится на подъеме в наше время, сказал Мицотакис.По оценкам, в Греции 16 процентов детей могут стать жертвами той или иной формы эксплуатации, но сообщается об очень небольшом количестве случаев сексуального насилия — всего два процента.

https://ria.ru/20230304/kazn-1855901771.html

https://ria.ru/20230824/prigovor-1891883540.html

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в мире, греция, кириакос мицотакис