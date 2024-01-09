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Власти Подмосковья обновили 35 женских консультаций с прошлого года

Власти Подмосковья обновили 35 женских консультаций с прошлого года - РИА Новости, 09.01.2024

Власти Подмосковья обновили 35 женских консультаций с прошлого года

Проект "Наша женская консультация" стартовал в Московской области в 2023 году. Благодаря ему в регионе обновили внешний вид 35 медицинских учреждений, сообщил... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:48

2024-01-09T15:48

2024-01-09T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проект "Наша женская консультация" стартовал в Московской области в 2023 году. Благодаря ему в регионе обновили внешний вид 35 медицинских учреждений, сообщил телеканал “360”.По словам первого зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, также в рамках проекта внедрили новые услуги для беременных, установили единую навигацию и открыли кабинеты постановки на учет в день обращения. Кроме того, в женских консультациях появились электронные табло с расписанием врачей.Отмечается, что для пациенток оборудовали комфортные залы ожидания с кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)