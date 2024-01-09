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Финляндия не планирует открывать границу с Россией - РИА Новости, 09.01.2024
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15:14 09.01.2024 (обновлено: 17:01 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/finlyandiya-1920319384.html
Финляндия не планирует открывать границу с Россией
Финляндия не планирует открывать границу с Россией - РИА Новости, 09.01.2024
Финляндия не планирует открывать границу с Россией
Правительство Финляндии намерено продлить действие решения о закрытии границы с Россией, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в эфире MTV. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:14
2024-01-09T17:01
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Финляндии намерено продлить действие решения о закрытии границы с Россией, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в эфире MTV."Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу", — сказала она.При этом Рантанен не стала раскрывать разведданные, которые, по ее словам, могут стать основанием для продления действия этой меры.Как уточнила министр, правительство примет решение на заседании в четверг, 11 января.В свою очередь, премьер-министр республики Петтери Орпо также выразил мнение, что граница останется закрытой."Судя по имеющейся у меня информации, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы осталась прежней. Она предполагает необходимость дальнейших действий", — сказал он в интервью Yle.Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе.На этом фоне страна с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия "неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран".Республика полностью закрыла границу 15 декабря, введенные ограничения будут действовать до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.
https://ria.ru/20240108/torgovlya-1920136670.html
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финляндия, россия, в мире, москва, дмитрий песков
Финляндия, Россия, В мире, Москва, Дмитрий Песков
Финляндия не планирует открывать границу с Россией

Правительство Финляндии намерено продлить срок закрытия границы с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Финляндии намерено продлить действие решения о закрытии границы с Россией, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в эфире MTV.
"Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу", — сказала она.
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При этом Рантанен не стала раскрывать разведданные, которые, по ее словам, могут стать основанием для продления действия этой меры.

Накануне газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в финском кабмине сообщила, что местные власти планируют и дальше держать границу закрытой, но для этого нужны юридические основания. По данным издания, они могут сослаться на разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются.

Как уточнила министр, правительство примет решение на заседании в четверг, 11 января.
В свою очередь, премьер-министр республики Петтери Орпо также выразил мнение, что граница останется закрытой.
"Судя по имеющейся у меня информации, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы осталась прежней. Она предполагает необходимость дальнейших действий", — сказал он в интервью Yle.
Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе.
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На этом фоне страна с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия "неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран".
Республика полностью закрыла границу 15 декабря, введенные ограничения будут действовать до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.
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