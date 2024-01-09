https://ria.ru/20240109/finlyandiya-1920319384.html

Финляндия не планирует открывать границу с Россией

Финляндия не планирует открывать границу с Россией - РИА Новости, 09.01.2024

Финляндия не планирует открывать границу с Россией

Правительство Финляндии намерено продлить действие решения о закрытии границы с Россией, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в эфире MTV. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:14

2024-01-09T15:14

2024-01-09T17:01

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Финляндии намерено продлить действие решения о закрытии границы с Россией, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в эфире MTV."Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу", — сказала она.При этом Рантанен не стала раскрывать разведданные, которые, по ее словам, могут стать основанием для продления действия этой меры.Как уточнила министр, правительство примет решение на заседании в четверг, 11 января.В свою очередь, премьер-министр республики Петтери Орпо также выразил мнение, что граница останется закрытой."Судя по имеющейся у меня информации, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы осталась прежней. Она предполагает необходимость дальнейших действий", — сказал он в интервью Yle.Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе.На этом фоне страна с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия "неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран".Республика полностью закрыла границу 15 декабря, введенные ограничения будут действовать до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.

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финляндия, россия, в мире, москва, дмитрий песков