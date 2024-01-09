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В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии
В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 09.01.2024
В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии
Работы по восстановлению энергоснабжения Херсонской области закончились, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T00:51
2024-01-09T00:51
2024-01-09T01:02
херсонская область
россия
происшествия
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Работы по восстановлению энергоснабжения Херсонской области закончились, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена", — написал Алексеенко.По его словам, в течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые возникли из-за непогоды.Глава правительства напомнил, что без электричества оставались Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области.В понедельник президент Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения жителей страны электричеством и теплом.
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херсонская область , россия, происшествия, андрей алексеенко
Херсонская область , Россия, Происшествия, Андрей Алексеенко
В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии
Алексеенко: в Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии