https://ria.ru/20240109/energetiki-1920253846.html

В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков

В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков - РИА Новости, 09.01.2024

В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков

В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на рекламу нездоровой пищи, энергетических напитков и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:20

2024-01-09T11:20

2024-01-09T11:38

общество

узбекистан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg

ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на рекламу нездоровой пищи, энергетических напитков и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. "В соответствии с проектом стратегии "Здоровье населения-2030" будут ужесточены требования и ограничения на рекламу нездоровой пищи и напитков, детского питания и энергетиков, лекарственных средств, биологически активных веществ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минздрава.В ведомстве уточняют, что в Узбекистане планируется обеспечить здоровое питание в системе дошкольного и школьного образования, сократив ожирение среди детей и молодежи на 30%. Также предусматривается утверждение перечня продуктов, не рекомендованных для детей и молодежи в образовательных учреждениях, в том числе продуктов с высоким содержанием сахара, соли, вкусовых и красящих добавок и сокращение их потребления, добавили в пресс-службе. В Узбекистане с апреля 2019 года действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также введен запрет на рекламу энергетиков в электронных СМИ с 07.00 до 22.00.

https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917834761.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, узбекистан, в мире