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В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков
В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков - РИА Новости, 09.01.2024
В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков
В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на рекламу нездоровой пищи, энергетических напитков и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:20
2024-01-09T11:20
2024-01-09T11:38
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ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на рекламу нездоровой пищи, энергетических напитков и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. "В соответствии с проектом стратегии "Здоровье населения-2030" будут ужесточены требования и ограничения на рекламу нездоровой пищи и напитков, детского питания и энергетиков, лекарственных средств, биологически активных веществ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минздрава.В ведомстве уточняют, что в Узбекистане планируется обеспечить здоровое питание в системе дошкольного и школьного образования, сократив ожирение среди детей и молодежи на 30%. Также предусматривается утверждение перечня продуктов, не рекомендованных для детей и молодежи в образовательных учреждениях, в том числе продуктов с высоким содержанием сахара, соли, вкусовых и красящих добавок и сокращение их потребления, добавили в пресс-службе. В Узбекистане с апреля 2019 года действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также введен запрет на рекламу энергетиков в электронных СМИ с 07.00 до 22.00.
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общество, узбекистан, в мире
Общество, Узбекистан, В мире
В Узбекистане предложили ужесточить ограничения на рекламу энергетиков
Минздрав Узбекистана предложил ужесточить ограничения на рекламу энергетиков
ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на рекламу нездоровой пищи, энергетических напитков и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
«
"В соответствии с проектом стратегии "Здоровье населения-2030" будут ужесточены требования и ограничения на рекламу нездоровой пищи и напитков, детского питания и энергетиков, лекарственных средств, биологически активных веществ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минздрава.
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В ведомстве уточняют, что в Узбекистане планируется обеспечить здоровое питание в системе дошкольного и школьного образования, сократив ожирение среди детей и молодежи на 30%.
Также предусматривается утверждение перечня продуктов, не рекомендованных для детей и молодежи в образовательных учреждениях, в том числе продуктов с высоким содержанием сахара, соли, вкусовых и красящих добавок и сокращение их потребления, добавили в пресс-службе.
В Узбекистане с апреля 2019 года действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также введен запрет на рекламу энергетиков в электронных СМИ с 07.00 до 22.00.