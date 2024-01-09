https://ria.ru/20240109/dostavila-1920351271.html

Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане

Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане - РИА Новости, 09.01.2024

Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане

Россия доставила пострадавшему от стихийных бедствий населению Афганистана гуманитарную помощь, в которую вошли лекарства, специальная медицинская техника, а... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:49

2024-01-09T16:49

2024-01-09T16:49

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афганистан

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия доставила пострадавшему от стихийных бедствий населению Афганистана гуманитарную помощь, в которую вошли лекарства, специальная медицинская техника, а также оборудование для развертывания временных укрытий, сообщили в МИД РФ. "Российская сторона при активном содействии Афганского делового центра в Москве и его руководителя – известного бизнесмена Мохаммада Надир Шаха – во время новогодних праздников доставила специальным рейсом в аэропорт Кабула партию лекарственных препаратов и специальной медицинской техники, включая кресла-каталки, а также оборудование для развертывания временных укрытий, в которых остро нуждается пострадавшее в результате стихийных бедствий население Афганистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России добавили, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь дружественному афганскому народу. Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240108/gumpomosch-1920110958.html

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россия, афганистан, москва