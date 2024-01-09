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Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане - РИА Новости, 09.01.2024
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16:49 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/dostavila-1920351271.html
Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане
Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане - РИА Новости, 09.01.2024
Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане
Россия доставила пострадавшему от стихийных бедствий населению Афганистана гуманитарную помощь, в которую вошли лекарства, специальная медицинская техника, а... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:49
2024-01-09T16:49
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афганистан
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия доставила пострадавшему от стихийных бедствий населению Афганистана гуманитарную помощь, в которую вошли лекарства, специальная медицинская техника, а также оборудование для развертывания временных укрытий, сообщили в МИД РФ. "Российская сторона при активном содействии Афганского делового центра в Москве и его руководителя – известного бизнесмена Мохаммада Надир Шаха – во время новогодних праздников доставила специальным рейсом в аэропорт Кабула партию лекарственных препаратов и специальной медицинской техники, включая кресла-каталки, а также оборудование для развертывания временных укрытий, в которых остро нуждается пострадавшее в результате стихийных бедствий население Афганистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России добавили, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь дружественному афганскому народу. Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.
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россия, афганистан, москва
Россия, Афганистан, Москва
Россия доставила лекарства пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане

МИД: РФ доставила медтехнику пострадавшим от стихийных бедствий в Афганистане

© Фото : МЧС РоссииПодготовка к отправке гуманитарной помощи
Подготовка к отправке гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : МЧС России
Подготовка к отправке гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия доставила пострадавшему от стихийных бедствий населению Афганистана гуманитарную помощь, в которую вошли лекарства, специальная медицинская техника, а также оборудование для развертывания временных укрытий, сообщили в МИД РФ.
"Российская сторона при активном содействии Афганского делового центра в Москве и его руководителя – известного бизнесмена Мохаммада Надир Шаха – во время новогодних праздников доставила специальным рейсом в аэропорт Кабула партию лекарственных препаратов и специальной медицинской техники, включая кресла-каталки, а также оборудование для развертывания временных укрытий, в которых остро нуждается пострадавшее в результате стихийных бедствий население Афганистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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Серия землетрясений магнитудой до 6,4 произошла на западе Афганистана 7 октября. На следующей неделе в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек.
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