https://ria.ru/20240109/boepripas-1920306325.html
В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас
В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас - РИА Новости, 09.01.2024
В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас
Военные саперы обезвредили нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:27
2024-01-09T14:27
2024-01-09T14:27
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леонид пасечник
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Военные саперы обезвредили нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Накануне он рассказал, что при выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ над городом Рубежное "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250". Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали, никто не пострадал. "Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти", - говорится в сообщении. Пасечник уточнил, что в целях безопасности на период инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Администрация города помогла людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила всех горячим питанием. Сегодня жители вернутся в свои дома. "Ещё раз хочу сказать спасибо нашим военным и сотрудникам МЧС за слаженную работу! И отдельная благодарность сотрудникам администрации Рубежного за оперативную организацию эвакуации и помощь людям!" - написал Пасечник.
https://ria.ru/20240102/mo-1919446259.html
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рубежное, луганская народная республика, леонид пасечник, безопасность
Рубежное, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Безопасность
В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас
Пасечник: в ЛНР обезвредили нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости.
Военные саперы обезвредили нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале
.
Накануне он рассказал, что при выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ над городом Рубежное "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250". Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали, никто не пострадал.
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"Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти", - говорится в сообщении.
Пасечник уточнил, что в целях безопасности на период инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Администрация города помогла людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила всех горячим питанием. Сегодня жители вернутся в свои дома.
"Ещё раз хочу сказать спасибо нашим военным и сотрудникам МЧС за слаженную работу! И отдельная благодарность сотрудникам администрации Рубежного за оперативную организацию эвакуации и помощь людям!" - написал Пасечник.
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