https://ria.ru/20240109/boepripas-1920306325.html

В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас

В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас - РИА Новости, 09.01.2024

В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас

Военные саперы обезвредили нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:27

2024-01-09T14:27

2024-01-09T14:27

рубежное

луганская народная республика

леонид пасечник

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Военные саперы обезвредили нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Накануне он рассказал, что при выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ над городом Рубежное "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250". Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали, никто не пострадал. "Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти", - говорится в сообщении. Пасечник уточнил, что в целях безопасности на период инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Администрация города помогла людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила всех горячим питанием. Сегодня жители вернутся в свои дома. "Ещё раз хочу сказать спасибо нашим военным и сотрудникам МЧС за слаженную работу! И отдельная благодарность сотрудникам администрации Рубежного за оперативную организацию эвакуации и помощь людям!" - написал Пасечник.

https://ria.ru/20240102/mo-1919446259.html

https://ria.ru/20240102/boepripas-1919512425.html

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рубежное, луганская народная республика, леонид пасечник, безопасность