https://ria.ru/20240109/bespilotniki-1920323244.html

Над Курской областью сбили три беспилотника

Над Курской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024

Над Курской областью сбили три беспилотника

Три беспилотника самолетного типа сбиты в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:29

2024-01-09T15:29

2024-01-09T15:34

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа сбиты в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито 3 БПЛА самолетного типа", - написал Старовойт.Чуть ранее губернатор сообщал о работе ПВО над Курском.

https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html

курская область

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курская область, безопасность, роман старовойт