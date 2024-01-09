https://ria.ru/20240109/bespilotniki-1920323244.html
Над Курской областью сбили три беспилотника
Над Курской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024
Над Курской областью сбили три беспилотника
Три беспилотника самолетного типа сбиты в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:29
2024-01-09T15:29
2024-01-09T15:34
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа сбиты в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито 3 БПЛА самолетного типа", - написал Старовойт.Чуть ранее губернатор сообщал о работе ПВО над Курском.
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html
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курская область, безопасность, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Роман Старовойт
Над Курской областью сбили три беспилотника
Старовойт: над Курской областью сбили три беспилотника самолетного типа