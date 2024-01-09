https://ria.ru/20240109/berich-1920278485.html
Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича
Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича - РИА Новости, 09.01.2024
Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления сербского добровольца Деяна Берича о плохом отношении со стороны командиров... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:27
2024-01-09T12:27
2024-01-09T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления сербского добровольца Деяна Берича о плохом отношении со стороны командиров к другим сербским добровольцам, воюющим в зоне специальной военной операции. Ранее в СМИ появилась информация, что сербский доброволец Деян Берич сообщил о плохом отношении к другим сербским добровольцам, которые воюют в зоне специальной военной операции, со стороны командиров. "Никак не мог бы. Это касается хода специальной военной операции, безусловно, эта информация, которая опубликована, она доступна всем, это исключительно прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868021844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, сербия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Сербия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича
Песков переадресовал Минобороны вопрос о заявлениях сербского добровольца Берича
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления сербского добровольца Деяна Берича о плохом отношении со стороны командиров к другим сербским добровольцам, воюющим в зоне специальной военной операции.
Ранее в СМИ появилась информация, что сербский доброволец Деян Берич сообщил о плохом отношении к другим сербским добровольцам, которые воюют в зоне специальной военной операции, со стороны командиров.
"Никак не мог бы. Это касается хода специальной военной операции, безусловно, эта информация, которая опубликована, она доступна всем, это исключительно прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец