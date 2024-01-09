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Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича

Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича - РИА Новости, 09.01.2024

Песков не стал комментировать заявления сербского добровольца Берича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления сербского добровольца Деяна Берича о плохом отношении со стороны командиров... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:27

2024-01-09T12:27

2024-01-09T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

сербия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления сербского добровольца Деяна Берича о плохом отношении со стороны командиров к другим сербским добровольцам, воюющим в зоне специальной военной операции. Ранее в СМИ появилась информация, что сербский доброволец Деян Берич сообщил о плохом отношении к другим сербским добровольцам, которые воюют в зоне специальной военной операции, со стороны командиров. "Никак не мог бы. Это касается хода специальной военной операции, безусловно, эта информация, которая опубликована, она доступна всем, это исключительно прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868021844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, сербия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр