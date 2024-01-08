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Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/zaporozhe-1920150721.html
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 08.01.2024
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:02
2024-01-08T14:02
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Начиная примерно с восьми утра в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучала серия взрывов. По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ", - написал Рогов.По его словам, в городе активно работала украинская ПВО. "Традиционно била не по нашим ракетам, а по жилым кварталам города", - подчеркнул Рогов и добавил, что местные жители насчитали до десяти взрывов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html
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происшествия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов: украинская ПВО в Запорожье била не по ракетам ВС РФ, а по жилым кварталам

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Начиная примерно с восьми утра в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучала серия взрывов. По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ", - написал Рогов.
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По его словам, в городе активно работала украинская ПВО.
"Традиционно била не по нашим ракетам, а по жилым кварталам города", - подчеркнул Рогов и добавил, что местные жители насчитали до десяти взрывов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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