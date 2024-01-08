https://ria.ru/20240108/zaporozhe-1920150721.html

Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 08.01.2024

Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:02

2024-01-08T14:02

2024-01-08T14:02

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_425df5a83effd05a3925286368e19d54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Начиная примерно с восьми утра в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучала серия взрывов. По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ", - написал Рогов.По его словам, в городе активно работала украинская ПВО. "Традиционно била не по нашим ракетам, а по жилым кварталам города", - подчеркнул Рогов и добавил, что местные жители насчитали до десяти взрывов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф