https://ria.ru/20240108/zaporozhe-1920150721.html
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 08.01.2024
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:02
2024-01-08T14:02
2024-01-08T14:02
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Начиная примерно с восьми утра в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучала серия взрывов. По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ", - написал Рогов.По его словам, в городе активно работала украинская ПВО. "Традиционно била не по нашим ракетам, а по жилым кварталам города", - подчеркнул Рогов и добавил, что местные жители насчитали до десяти взрывов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал подробности о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов: украинская ПВО в Запорожье била не по ракетам ВС РФ, а по жилым кварталам