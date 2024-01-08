https://ria.ru/20240108/zaderzhanie-1920119419.html

В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск

В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск - РИА Новости, 08.01.2024

В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск

Милиция Киргизии задержала россиянина, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:49

2024-01-08T08:49

2024-01-08T08:49

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БИШКЕК, 8 янв - РИА Новости. Милиция Киргизии задержала россиянина, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики. "В Бишкеке сотрудниками МВД задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за тяжкие. Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, россиянин с инициалами А.Р. был объявлен в розыск главным управлением МВД РФ по Алтайскому краю. "Объявленный в розыск гражданин задержан благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются в деятельности органов внутренних дел. Его зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231128/rozysk-1912391271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, россия, бишкек