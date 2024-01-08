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В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск - РИА Новости, 08.01.2024
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08:49 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/zaderzhanie-1920119419.html
В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск
В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск - РИА Новости, 08.01.2024
В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск
Милиция Киргизии задержала россиянина, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:49
2024-01-08T08:49
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киргизия
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БИШКЕК, 8 янв - РИА Новости. Милиция Киргизии задержала россиянина, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики. "В Бишкеке сотрудниками МВД задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за тяжкие. Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, россиянин с инициалами А.Р. был объявлен в розыск главным управлением МВД РФ по Алтайскому краю. "Объявленный в розыск гражданин задержан благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются в деятельности органов внутренних дел. Его зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231128/rozysk-1912391271.html
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в мире, киргизия, россия, бишкек
В мире, Киргизия, Россия, Бишкек
В Киргизии задержали россиянина, объявленного в международный розыск

Милиция Киргизии задержала разыскиваемого за тяжкие преступления россиянина

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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БИШКЕК, 8 янв - РИА Новости. Милиция Киргизии задержала россиянина, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.
Бишкеке сотрудниками МВД задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за тяжкие. Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, россиянин с инициалами А.Р. был объявлен в розыск главным управлением МВД РФ по Алтайскому краю.
"Объявленный в розыск гражданин задержан благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются в деятельности органов внутренних дел. Его зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц", - уточнили в ведомстве.
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