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В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями - РИА Новости, 08.01.2024
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17:17 08.01.2024 (обновлено: 18:01 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920171423.html
В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями
В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями - РИА Новости, 08.01.2024
В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями
Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио, предположительно, из-за палочки с благовониями, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:17
2024-01-08T18:01
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио, предположительно, из-за палочки с благовониями, сообщил телеканал NHK. Пожар возник в резиденции бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио днем в понедельник. Через два часа пожар был почти полностью потушен усилиями 20 пожарных нарядов, но двухэтажное здание выгорело почти полностью, частично выгорело одноэтажное здание на той же территории. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Танака, премьер-министр Японии в 1972-1974 годах, несмотря на неоднозначную репутацию и коррупционные скандалы, обладал непревзойденным влиянием на японскую политику не только во время пребывания во главе кабинета министров, но и после своей отставки и ареста из-за коррупционного скандала "Локхида" и даже выхода из партии. Его называли "теневым генералом японской политики". Дочь Танаки Макико, экс-министр иностранных дел, и ее муж, взявший фамилию жены, Наоки Танака, экс-министр обороны Японии, находились в доме. Никто не пострадал. По свидетельству Макико Танаки, она поставила палочки с благовониями в здании, где затем начался пожар. Во вторник полиция вместе с пожарными осмотрит место происшествия.
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в мире, япония, токио
В мире, Япония, Токио
В Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями

NHK: резиденция экс-премьера Танаки в Токио сгорела из-за палочки с благовониями

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио, предположительно, из-за палочки с благовониями, сообщил телеканал NHK.
Пожар возник в резиденции бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио днем в понедельник. Через два часа пожар был почти полностью потушен усилиями 20 пожарных нарядов, но двухэтажное здание выгорело почти полностью, частично выгорело одноэтажное здание на той же территории. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Танака, премьер-министр Японии в 1972-1974 годах, несмотря на неоднозначную репутацию и коррупционные скандалы, обладал непревзойденным влиянием на японскую политику не только во время пребывания во главе кабинета министров, но и после своей отставки и ареста из-за коррупционного скандала "Локхида" и даже выхода из партии. Его называли "теневым генералом японской политики".
Дочь Танаки Макико, экс-министр иностранных дел, и ее муж, взявший фамилию жены, Наоки Танака, экс-министр обороны Японии, находились в доме. Никто не пострадал. По свидетельству Макико Танаки, она поставила палочки с благовониями в здании, где затем начался пожар.
Во вторник полиция вместе с пожарными осмотрит место происшествия.
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