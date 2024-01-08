https://ria.ru/20240108/vossoedinenie-1916994546.html

"Прали против рожна". Кто воссоединил Украину с Россией

"Прали против рожна". Кто воссоединил Украину с Россией - РИА Новости, 08.01.2024

"Прали против рожна". Кто воссоединил Украину с Россией

"Твоему пресветлому царскому величеству верно во всем служить и крест целовать и по повелению твоего царского величества повиноваться готовы будем, понеже мы ни РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:06

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украина

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литва

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Давид Нармания. "Твоему пресветлому царскому величеству верно во всем служить и крест целовать и по повелению твоего царского величества повиноваться готовы будем, понеже мы ни на кого, только на Бога и на твое пресветлое царское величество надеемся", — писал в декабре 1653-го гетман Богдан Хмельницкий русскому царю Алексею Михайловичу. Вскоре в Переяславль прибыло посольство и Украина воссоединилась с Россией."Шестьлетных молений не презривши"Запорожцы воевали с поляками уже шесть лет. Впервые Богдан Хмельницкий обратился к Москве с просьбой о подданстве в июне 1648-го. Казаки делали это и в предыдущие восстания против владычества Варшавы, но вопрос так и не был решен.Посольство в Переяславль возглавил боярин Василий Бутурлин. Он вместе с сопровождающими прибыл в город к 31 декабря (10 января) 1653-го. Уже 8 (18) января состоялся совет, на котором и утвердили присоединение Гетманщины к России."Той Великий Государь, Царь християнский, сжалившися над нестерпимым озлоблением православныя церкви в нашей Малой России, шестьлетных наших молений безпрестанных не презривши, теперь милостивое свое Царское сердце и нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с Царскою милостью своею прислати изволил, которого естьли со усердием возлюбим, кроме Его Царския высокия руки благотишнейшего пристанища не обрящем. А будет кто с нами не согласует теперь, куды хочет, вольная дорога", — сообщил тогда казакам Хмельницкий.Украина под польским гнетомПереяславскую раду в советской историографии было принято считать моментом воссоединения российского и украинского народа, но, как можно заметить из процитированного выше отрывка, сам гетман называет подконтрольную ему территорию Малой Россией.Это не оспаривали ни поляки, ни литовцы — даже бывшие земли Галицко-Волынского княжества с центром во Львове в Речи Посполитой именовались Русским воеводством. Более того, за право "собирать земли русские" долгое время с Москвой соперничало Великое княжество Литовское.Активное освоение территории нынешней Украины шляхтой началось после Люблинской унии 1569-го — объединения Литвы и Польши в Речь Посполитую. Местное население воспринимало шляхтичей как пришлых угнетателей, в первую очередь — из-за религиозных различий: панство исповедовало в основном католицизм, а народ по большей части — православие. Да и работать заставляли до шести дней в неделю.Против Москвы и ВаршавыВсе это делало идею казацкой вольницы очень популярной. Часть запорожцев принадлежала к реестровому казачеству. Они находились на службе у польского короля, получали жалованье, продовольствие и оружие, но не платили налоги. И Варшава неоднократно использовала их для наведения порядка.Однако реальная численность войска почти всегда превышала дозволенную — туда сбегали многие крестьяне. Они пополняли ряды голытьбы — самых многочисленных и бедных запорожцев. И здесь миф о вольнице бился о суровые реалии: неимущие казаки часто страдали от притеснений более зажиточных. Конечно, в отличие от крестьян, они сохраняли личную свободу.Гетманы участвовали и в походах на Москву. Например, Петр Сагайдачный в Смутное время. Однако спустя годы, во время борьбы за власть в самой Сечи, он же активно искал сотрудничества с русским царем.Казаки лавировали между Москвой и Варшавой, идея самостоятельного государства у них еще не сформировалась. Украинский национализм зародился намного позже — уже после трех разделов Польши, в XIX веке, когда вся нынешняя Украина была в Российской империи.Казацкое общество скорее напоминало военную политию. "В своей Украйне при крайне тугом мышлении оно еще не привыкло видеть отечество, — писал Василий Ключевский в своем "Курсе русской истории". — Этому мешал и чрезвычайно сбродный состав казачества".Туда входили выходцы из 74 городов и уездов Западной Руси и Литвы, были и пришлые с Волги, из Рязани, молдавских земель и Крыма."Что могло объединять этот сброд? На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля: бить и грабить пана и торговать саблей — в этих двух интересах замкнулось все политическое миросозерцание казака", — отмечал историк.Лишь при Хмельницком Сечь обрела политическое влияние, достаточное для того, чтобы объединить под своей властью Поднепровье, Приднестровье, Северщину и Запорожье. Во многом это результат военных успехов гетмана.Ищите женщинуНо почему именно Хмельницкий, потомок шляхтича, получивший образование в иезуитском коллегиуме и довольно долго служивший польскому королю, оказался главным во всей этой истории?Есть версия, что толчком к восстанию послужило разорение поляками хутора Субботов близ Чигирина (Черкасская область), принадлежавшего Хмельницкому. Подстароста Данила Чаплинский к тому же убил его младшего сына. Также некоторые исследователи утверждают, что он увез женщину, с которой жил Хмельницкий, Гелену, и женился на ней по католическому обряду.Будущий гетман пытался искать справедливости в Польше, но встретил там лишь насмешки. И он поднял восстание.Но, конечно, решающими были объективные факторы: угнетенное положение украинцев, расширение полномочий польской шляхты, усиление крестьянских повинностей, притеснение православных. Кроме того, с появлением реестровых казаков запорожцев, по сути, объявили вне закона.Гетман лишь возглавил униженных и оскорбленных. Предпосылки к отделению от Речи Посполитой сформировались задолго до него.Успехи и трудностиВ 1648-м Хмельницкий разгромил поляков под Желтыми Водами и Корсунем, освободил всю Левобережную Украину, Киевское, Брацлавское и Подольское воеводства, часть Восточной Белоруссии, а к концу года осадил Львов. Примечательно, что все это сопровождалось гонениями не только на поляков, но и на евреев.После первых успехов он попытался заключить выгодный мир с новым польским королем Яном Казимиром. Однако тот отказался. Зато поляки вели переговоры с представителями крымского хана Исляма-Гирея III, а тот был важным союзником Хмельницкого — основу кавалерии казаков составляла именно татарская конница.И им удалось склонить хана на свою сторону. Кроме того, на руку Варшаве сыграло завершение Тридцатилетней войны, одной из самых кровавых в европейской истории. Тысячи оставшихся без работы наемников пошли на службу к королю.В конце концов Хмельницкий отступил. По условиям Зборовского мира 1649 года, Гетманщина обрела автономию в составе Речи Посполитой, восставшим даровали амнистию, казачий реестр расширили до 40 тысяч человек, а евреям запретили селиться в автономии.Сокрушительный разгромЭтим соглашением были недовольны и поляки, и украинцы. Шляхта его не утвердила. Многие казаки, не попавшие в реестр, вынуждены были вернуться к крестьянской работе.В 1651-м у городка Берестечко на Волыни 120-тысячная армия Варшавы столкнулась с 140-тысячным войском Хмельницкого.Поляки победили, крымские татары взяли Хмельницкого в плен, где он провел почти месяц. Войско фактически лишилось управления.Последовал кровавый карательный поход шляхты по украинским землям. Мятежников сажали на кол, вешали, четвертовали. Сжигали целые деревни.Хмельницкому пришлось подписать Белоцерковский мир. Его условия были куда более суровыми."Поражение под Берестечком ясно показывало Хмельницкому и козакам, что им одним сладить с Польшею нельзя, когда она напряжет все свои силы, и на хана надеяться также нельзя, когда дело идет о том, чтоб сражаться с многочисленным войском, а не грабить, — рассказывает Сергей Соловьев в "Истории России с древнейших времен". — Воспользовавшись своим торжеством, поляки предписали козакам почти такие же условия, в каких находились они до 1648 года, но теперь и для Хмельницкого, привыкшего к царственному положению, и для козаков, и для черни, <…> привыкшей к воле, условия эти были нестерпимы: четыре года гетманства Хмельницкого прошли недаром; эти четыре года отрезали совершенно Малороссию от прошедшего, возврат к которому был невозможен, и поляки, стремившиеся возвратить Малороссию к этому прошедшему, прали против рожна".Катастрофическое положениеПоэтому в 1652-м война возобновилась. Казаки даже победили в битве под Батогом, но их ресурсы были на исходе. Население сократилось до уровня конца XVI века, некоторые регионы потеряли 40-50%. Многие бежали в Россию — именно тогда стала активно заселяться Слобожанщина.А тут еще эпидемия чумы, голод. Цена на хлеб росла слишком быстро — не помогла даже отмена пошлин со стороны России и Османской империи. При этом Польша заключила мир с Крымским ханством, и татары возобновили набеги на украинские земли.Хмельницкий активизировал переговоры с Москвой. Земский собор в 1653-м принял в российское подданство украинские земли. В Переяславле это оформили окончательно — казаки присягнули русскому царю.Война на истощениеЗатем последовала тринадцатилетняя русско-польская война. Несмотря на все тяготы и трудности — Медный бунт, реформу Никона и параллельную войну со Швецией в 1656-1658-х — Россия победила. По условиям Андрусовского перемирия, Москва не только подтвердила присоединение всей Левобережной Украины и Киева, но и вернула утраченные в Смутное время земли.Однако территориальные приобретения государства Российского были меньше, чем по соглашению с Хмельницким. Причиной тому — разразившаяся на Украине междоусобица, которая в историографию войдет под названием "Руина". В борьбе за гетманские хоругви казацкие лидеры метались между Польшей, Россией и Османской империей.На Правобережной Украине борьба с Речью Посполитой продолжилась — конец восстаниям гайдамаков положили лишь в 1793-м в результате второго раздела Польши.А Гелену Чаплинскую, из-за которой, по легенде, поднял мятеж Хмельницкий, еще до Переяславской рады казнил сын гетмана, обвинив в сотрудничестве с поляками.

россия

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, польша, литва, общество