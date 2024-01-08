https://ria.ru/20240108/vengriya-1920166189.html

Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто

Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.01.2024

Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто

Венгрия в 2024 году будет бороться за то, чтобы "открыть глаза" руководству ЕС и оно смогло исправить свои ошибки, при этом Будапешт не приемлет шантажа и... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:29

2024-01-08T16:29

2024-01-08T16:33

в мире

венгрия

брюссель

петер сийярто

евросоюз

будапешт

виктор орбан

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg

БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Венгрия в 2024 году будет бороться за то, чтобы "открыть глаза" руководству ЕС и оно смогло исправить свои ошибки, при этом Будапешт не приемлет шантажа и давления со стороны либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. "В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент. "Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов. Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", - добавил глава венгерского МИД. Сийярто также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование. "С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", - написал он. Ранее Орбан также заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231228/finpomosch-1918863377.html

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html

венгрия

брюссель

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, будапешт, виктор орбан, европарламент