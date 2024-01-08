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Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.01.2024
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16:29 08.01.2024 (обновлено: 16:33 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/vengriya-1920166189.html
Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто
Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.01.2024
Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто
Венгрия в 2024 году будет бороться за то, чтобы "открыть глаза" руководству ЕС и оно смогло исправить свои ошибки, при этом Будапешт не приемлет шантажа и... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:29
2024-01-08T16:33
в мире
венгрия
брюссель
петер сийярто
евросоюз
будапешт
виктор орбан
европарламент
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Венгрия в 2024 году будет бороться за то, чтобы "открыть глаза" руководству ЕС и оно смогло исправить свои ошибки, при этом Будапешт не приемлет шантажа и давления со стороны либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. "В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент. "Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов. Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", - добавил глава венгерского МИД. Сийярто также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование. "С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", - написал он. Ранее Орбан также заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, будапешт, виктор орбан, европарламент
В мире, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз, Будапешт, Виктор Орбан, Европарламент
Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия в 2024 попытается открыть глаза ЕС, не поддаваясь на шантаж

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Венгрия в 2024 году будет бороться за то, чтобы "открыть глаза" руководству ЕС и оно смогло исправить свои ошибки, при этом Будапешт не приемлет шантажа и давления со стороны либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.
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"В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент.
«
"Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов. Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", - добавил глава венгерского МИД.
Сийярто также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование.
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"С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", - написал он.
Ранее Орбан также заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан также заявлял, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияБрюссельПетер СийяртоЕвросоюзБудапештВиктор ОрбанЕвропарламент
 
 
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