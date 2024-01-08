https://ria.ru/20240108/trevozhnost-1920143035.html

Эксперты рассказали, как преодолеть тревожность после длительных выходных

Эксперты рассказали, как преодолеть тревожность после длительных выходных - РИА Новости, 08.01.2024

Эксперты рассказали, как преодолеть тревожность после длительных выходных

Посленовогодняя тревога, которая появляется у некоторых людей после выхода на работу, обычно длится три-четыре дня, справиться с этим стрессом помогут... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:47

2024-01-08T12:47

2024-01-08T12:47

общество

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Посленовогодняя тревога, которая появляется у некоторых людей после выхода на работу, обычно длится три-четыре дня, справиться с этим стрессом помогут дыхательная практика, физическая нагрузка и математические задачи, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. "Чаще всего люди, у которых все хорошо, но есть внутренняя неудовлетворенность, адаптируются после выхода с каникул на работу за три-четыре дня, этого достаточно, чтобы избавиться от тревоги. Эти три-четыре дня им сложно, а потом человек втягивается, и уже на пятый день должно быть все хорошо", - рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова. На тревожность, по словам психолога Ольги Батуевой, сильно влияет ситуация в обществе. "Если фоновое состояние общества – это тревога, а у нас ее в последнее время много, начиная с 2020 года, то, конечно, тут даже самый стойкий начнет переживать. Одни умеют справляться с этим, а другим нужна помощь. У всех по-разному", - рассказала РИА Новости Батуева. Оба специалиста сходятся во мнении, что людям с тревожностью могут помочь дыхательные практики и физическая нагрузка. "И это не обязательно фитнес, профессиональный спорт, это могут быть прогулки. Важно научиться соблюдать режим дня. Если человек днем спит, а ночью нет, то тревожность у него тоже может повышаться. Это связано с нашим гормональным фоном", - пояснила Батуева. При этом психолог Наумова уточнила, что справиться с сильной тревогой может помочь счет. "Когда тревога сильная, нужно давать больше задач мозгу, тогда человек отвлекается. Если мы от сотни отнимаем семерку, то нам нужно обращать внимание на десятки и единицы. Когда мы туда-сюда прыгаем мыслительно, то успокаиваемся и мозг перестраивается", - добавила психолог.

https://ria.ru/20231029/uchenye-1905979576.html

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

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общество, россия